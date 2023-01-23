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Microsoft прекращает продажу лицензий Windows 10: что это значит?

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В этом месяце Microsoft прекращает продажи лицензий на использование Windows 10.

Что произошло

В корпорации Microsoft сообщают, что после 31 января 2023 года компания больше не будет предлагать через свой web-сайт возможность приобретения ОС Windows 10 Home и Windows 10 Pro.

Операционная система Windows 10 от Microsoft была доступна на розничном рынке на протяжении семи лет. Однако в октябре 2021 года компания решила заменить её новой ОС – Windows 11. При этом, несмотря на столь почтенный возраст, Windows 10 остаётся самой популярной среди пользователей версией ОС Windows. В декабре 2022 года её доля на рынке, согласно данным StatCounter, составляла 67.95% (для сравнения: доля Windows 11 составляла 16.97%).

Детали

Однако, похоже, что в корпорации Microsoft уже готовы прекратить выдачу новых лицензий на Windows 10 рядовым потребителям. На официальных страницах продуктов Microsoft, посвящённых Windows 10 Home и Windows 10 Pro, содержится следующее уведомление:

31 января 2023 года станет последним днем, когда возможно будет приобрести этот готовый к загрузке дистрибутив Windows 10. В дальнейшем ОС Windows 10 до 14 октября 2025 года будет получать поддержку обновлениями безопасности, которые помогут защитить ваш ПК от вирусов, шпионского и прочего вредоносного ПО.

Microsoft припиняє продаж ліцензій Windows 10

Итак, если вы желаете загрузить программное обеспечение непосредственно от Microsoft, у вас для этого есть немногим более недели. После этого компания более не будет предоставлять такую возможность. Компания Microsoft предлагает Windows 10 Home для прямой загрузки за 5 399.00 ₴, тогда как Windows 10 Pro обойдётся в 7 899.00 ₴.

Что это значит

Следует понимать, что упомянутые изменения относятся исключительно к загрузкам Windows 10, которые обычные потребители могут приобрести непосредственно у корпорации Microsoft. При этом отсутствует информация о возможных кулуарных соглашениях корпорации Microsoft со своей огромной армией партнёров OEM PC. Поэтому вполне возможно, что в обозримом будущем они все ещё смогут приобрести лицензии на Windows 10 для дальнейшей перепродажи рядовым пользователям.

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Желание корпорации Microsoft прекратить продажи ОС Windows 10 вполне понятно. В компании хотят побыстрее перевести как можно большее количество пользователей на текущую версию операционной системы – Windows 11.

В Microsoft планируют прекратить поддержку Windows 10 с 14 октября 2025 года, что означает отсутствие с этой даты новых обновлений безопасности или системы защиты от вирусов/вредоносных программ. Поэтому нет ничего удивительного в желании Microsoft заставить своих пользователей не ждать так долго, а провести бесплатное обновление своего программного обеспечения, перейдя от Windows 10 на Windows 11.

Напомним, с 10 января операционные системы Windows 7 и Windows 8.1 больше не получают критические обновления.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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