В Британии к пользователям пиратских IPTV-платформ наведывается полиция: зачем она это делает?

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Сотрудники британской полиции начали наведываться в дома тех, кого подозревают в использовании пиратских платформ IPTV.

Что произошло

Сотрудники полиции вместе с работниками агентства по предотвращению пиратства FACT UK начали наведываться в частные помещения на территории Великобритании. Делают они это, чтобы вручить жителям уведомления с призывом к прекращению потребления контента нелегальных стриминговых платформ.

Результатом проведения таких рейдов, организованных полицией, стало обнаружение более тысячи человек, пользовавшихся услугами нелегальных IPTV платформ.

Эти службы IPTV, в частности, предоставляли доступ к спортивному и развлекательному контенту через модифицированные сет-топ-боксы и устройства Firesticks.

Пиратство – тяжкое преступление

В полиции напоминают гражданам о том, что использование услуг нелегальных платформ IPTV является не просто преступлением. А таким – которое «рассматривается судами как чрезвычайно серьезное» в рамках законодательства Великобритании.

В отчете FACT UK в частности упоминается о двух лицах (Поле Фолкнере и Стивене Милингтоне), которые были приговорены к 16 месяцам заключения за просмотр нелегальных трансляций на стреминговой платформе.

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При этом следует обратить внимание на тот факт, что Пол Фолкнер и Стивен Миллингтон не просто просматривали стриминговые трансляции, а также были разработчиками и распространителями нелегального IPTV контента.

Пользователям пиратских платформ IPTV власти также сообщают о многих других рисках, связанных с потреблением контента с незаконных стриминговых служб.

Операторы нелегальных телевизионных платформ часто связаны с организованными преступными группами, занимающимися мошенничеством, надувательством граждан, торговлей оружием, распространением вирусов и т.д.

Напомним, с 2020 года британская полиция практикует рассылку писем-предупреждений подписчикам пиратских видеосервисов.