UARU

UARU

В Британии к пользователям пиратских IPTV-платформ наведывается полиция: зачем она это делает?

НовостиСобытия
- Реклама -

Сотрудники британской полиции начали наведываться в дома тех, кого подозревают в использовании пиратских платформ IPTV.

Что произошло

Сотрудники полиции вместе с работниками агентства по предотвращению пиратства FACT UK начали наведываться в частные помещения на территории Великобритании. Делают они это, чтобы вручить жителям уведомления с призывом к прекращению потребления контента нелегальных стриминговых платформ.

Результатом проведения таких рейдов, организованных полицией, стало обнаружение более тысячи человек, пользовавшихся услугами нелегальных IPTV платформ.

Эти службы IPTV, в частности, предоставляли доступ к спортивному и развлекательному контенту через модифицированные сет-топ-боксы и устройства Firesticks.

Борьба с пиратством в Великобритании

Пиратство – тяжкое преступление

В полиции напоминают гражданам о том, что использование услуг нелегальных платформ IPTV является не просто преступлением. А таким – которое «рассматривается судами как чрезвычайно серьезное» в рамках законодательства Великобритании.

В отчете FACT UK в частности упоминается о двух лицах (Поле Фолкнере и Стивене Милингтоне), которые были приговорены к 16 месяцам заключения за просмотр нелегальных трансляций на стреминговой платформе.

- Реклама -

При этом следует обратить внимание на тот факт, что Пол Фолкнер и Стивен Миллингтон не просто просматривали стриминговые трансляции, а также были разработчиками и распространителями нелегального IPTV контента.

Пользователям пиратских платформ IPTV власти также сообщают о многих других рисках, связанных с потреблением контента с незаконных стриминговых служб.

Операторы нелегальных телевизионных платформ часто связаны с организованными преступными группами, занимающимися мошенничеством, надувательством граждан, торговлей оружием, распространением вирусов и т.д.

Напомним, с 2020 года британская полиция практикует рассылку писем-предупреждений подписчикам пиратских видеосервисов.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

Ученые распечатали радиоантенну на 3D-принтере: почему это важно?

Исследователи из Университета Шеффилда разработали технологию 3D-печати радиоантен, которые смогут обеспечивать доступ к сетям 5G и 6G в отдалённых общинах.
Новости

Nokia предоставляет Украине 5000 Wi-Fi роутеров и поможет построить магистральный интернет-канал через Черное море

Теперь еще больше украинских школьников смогут продолжать обучение даже во время воздушных тревог, а цифровая инфраструктура станет еще более устойчивой.
Новости

Отработал своё: европейский оператор выводит из эксплуатации спутник Eutelsat 5 West A

Именно этот космический аппарат обеспечил возможность перевода телевидения на цифровые стандарты – в частности, во Франции в начале 2000-х.
Новости

В Украине провайдерам разрешили ретранслировать два новых канала

Список разрешенных для ретрансляции на территории Украины телепрограмм пополнили телевизионные каналы BBC World News и NOW Series.
Новости

Ученые утверждают, что Wi-Fi позволяет «видеть» людей сквозь стены. Вот как это работает

Согласно информации, содержащейся в новой научной публикации, WiFi сигналы можно использовать для «картографирования» человеческого тела.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить