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Ученые распечатали радиоантенну на 3D-принтере: почему это важно?

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Антенны, напечатанные на 3D-принтере, смогут обеспечивать доступ к сетям 5G и 6G в отдалённых общинах.

Что произошло

Исследователи из Университета Шеффилда разработали технологию 3D-печати радиоантен, которые смогут обеспечивать жителей отдалённых общин более стабильным сигналом мобильной связи и более быстрым интернетом.

Антенны миллиметрового диапазона (mmWave), разработанные, изготовленные и испытанные исследователями из Отделения электроники и электротехники Университета Шеффилда, обладают радиочастотными характеристиками, которые соответствуют техническим характеристикам антенн, изготовленных с использованием традиционных технологий производства.

Почему это важно

Производство антенн с помощью технологии 3D-печати может ускорить процесс развёртывания новой инфраструктуры 5G и 6G, а также может открыть доступ к современным технологиям людям, проживающим в отдалённых регионах – как на территории Украины, так и в остальных странах мира.

Производство антенн, используемых для развёртывания телекоммуникационных сетей, обычно занимает немало времени и является достаточно дорогостоящим. Это препятствует внедрению инновационных решений, задерживает создание рабочих моделей и усложняет построение новой инфраструктуры.

Исследователями из Шеффилда была разработана новая методика производства, которая позволяет удешевить процесс производства радиоантенн и ускорить их изготовление благодаря использованию 3D-печати без ущерба для показателей производительности.

Дослідники з Університету Шеффілду розробили технологію 3D-друку радіоантен

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Разработка новой технологии означает, что производство антенн сможет занимать всего  несколько часов, а их себестоимость будет составлять несколько фунтов стерлингов, при этом они будут обладать такими же характеристиками, как и антенны, изготовленные обычным способом, производство которых, как правило, стоит сотни фунтов стерлингов.

Для производства антенн, созданных командой из Университета Шеффилда, используются наночастицы серебра, обладающие превосходными электрическими свойствами для радиочастот.

Работа антенн была протестирована на разных частотах, используемых сетями 5G и 6G, – до 48 ГГц. Их характеристики усиления и отклика во временной области, влияющие на направление и мощность сигнала, который они могут принимать и передавать, почти не отличаются от аналогичных показателей тех антенн, что изготавливаются традиционным методом.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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