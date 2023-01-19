VividQ и Dispelix разработали технологию визуализации 3D-голографии

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В обеих компаниях отметили, что программное обеспечение голографического дисплея работает со стандартными игровыми движками – такими, как Unity и Unreal Engine

В компании VividQ, которая известна благодаря своим разработкам технологий голографических дисплеев, сообщили о начале сотрудничества с компанией Dispelix – разработчиком и производителем волноводов. Обе компании заявили, что ими был разработан и изготовлен волноводный сумматор, способный точно отображать одновременный 3D-контент переменной глубины в среде пользователя.

Согласно информации, содержащейся в пресс-релизе Dispelix, пользователи отныне смогут получать увлекательные впечатления от игр с дополненной реальностью в своём реальном мире и взаимодействовать с этими играми естественно и с максимальным комфортом. Кроме того, две компании объявили о начале коммерческого сотрудничества в целях разработки новой технологии 3D-волновода, пригодной к использованию в условиях массового производства.

В компании VividQ отметили, что программное обеспечение голографического дисплея работает со стандартными игровыми движками – такими как Unity и Unreal Engine, что облегчает разработчикам игр процесс создания новых впечатлений. Компания также отметила, что 3D-волноводы могут производиться и поставляться на рынок в больших масштабах благодаря использованию мощностей производственного партнера VividQ – Dispelix.