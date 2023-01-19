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VividQ и Dispelix разработали технологию визуализации 3D-голографии

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В обеих компаниях отметили, что программное обеспечение голографического дисплея работает со стандартными игровыми движками – такими, как Unity и Unreal Engine

В компании VividQ, которая известна благодаря своим разработкам технологий голографических дисплеев, сообщили о начале сотрудничества с компанией Dispelix – разработчиком и производителем волноводов. Обе компании заявили, что ими был разработан и изготовлен волноводный сумматор, способный точно отображать одновременный 3D-контент переменной глубины в среде пользователя.

3D-голографія

Согласно информации, содержащейся в пресс-релизе Dispelix, пользователи отныне смогут получать увлекательные впечатления от игр с дополненной реальностью в своём реальном мире и взаимодействовать с этими играми естественно и с максимальным комфортом. Кроме того, две компании объявили о начале коммерческого сотрудничества в целях разработки новой технологии 3D-волновода, пригодной к использованию в условиях массового производства.

В компании VividQ отметили, что программное обеспечение голографического дисплея работает со стандартными игровыми движками – такими как Unity и Unreal Engine, что облегчает разработчикам игр процесс создания новых впечатлений. Компания также отметила, что 3D-волноводы могут производиться и поставляться на рынок в больших масштабах благодаря использованию мощностей производственного партнера VividQ – Dispelix.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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