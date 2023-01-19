UARU

UARU

В Украине провайдерам разрешили ретранслировать два новых канала

НовостиТелевидение
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внес новые каналы в Перечень ретранслируемых программ иностранных телерадиоорганизаций.

Что произошло

Список разрешенных для ретрансляции на территории Украины телепрограмм пополнили BBC World News и NOW Series. Решение об этом было принято регулятором на заседании, состоявшемся 19 января.

По словам государственного регулятора, с просьбой о внесении этих каналов в Перечень обратились их непосредственные дистрибьюторы на территории Украины.

Что известно о новых каналах

Расширенный список отныне насчитывает 111 каналов. Вот что известно о двух новых каналах:

  • BBC World News  (Великобритания) – это канал о новостях. Географическая территория распространения программ – весь мир.
  • NOW Series (Эстонская Республика) – развлекательно-познавательный и информативно-развлекательный телеканал. Он транслируется в Украине, Грузии, Беларуси, Молдове и странах Балтии.

Напомним, в 12 января в Перечень программ иностранных телерадиоорганизаций было внесено четыре канала: T.TV.I, T.TV.I HD, OstWest24 и GAGSNETWORK.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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