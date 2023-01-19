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Ученые утверждают, что Wi-Fi позволяет «видеть» людей сквозь стены. Вот как это работает

НовостиТехнологии
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Согласно информации, содержащейся в новой научной публикации, WiFi сигналы можно использовать для «картографирования» человеческого тела.

Исследователи из Университета Карнеги-Меллона разработали технологию, позволяющую видеть трёхмерные изображения и движения человеческих тел в комнате, используя для этого исключительно маршрутизаторы WiFi. Об этом сообщает издание Vice.

Для эксперимента они использовали систему DensePose, позволяющую «прорисовывать» все пиксели на поверхности человеческого тела на фотографии. Система DensePose была разработана исследователями из Лондона и исследователями искусственного интеллекта, работающими в компании Facebook. На основе данной системы, как говорится в предпринтовой статье, недавно опубликованной на arXiv, исследователи разработали глубокую нейронную сеть. Она накладывает фазу и амплитуду сигналов WiFi, отправляемых и принимаемых маршрутизаторами, на координаты человеческих тел.

Заглядання через стіну завдяки WiFi

Исследователи из Университета Карнеги-Меллона пишут, что, по их мнению, сигналы WiFi могут служить повсеместной заменой для обычных камер RGB, когда дело доходит до «ощущения» присутствия людей в комнате. Учёные указывают, что использование Wi-Fi позволяет устранять влияние таких препятствий, как плохое освещение и окклюзия, от которых страдают обычные объективы камер.

«Фактически, большинство домохозяйств в развитых странах уже имеет у себя WiFi-устройства. Поэтому эту технологию можно вывести на новый уровень, создав на её основе системы для контроля самочувствия пожилых людей или же просто для выявления подозрительного поведения людей дома», – написали учёные.

Напомним, ранее группе исследователей из канадского Университета Ватерлоо благодаря уязвимости Wi-Fi также удалось «заглянуть» в помещение сквозь стены.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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