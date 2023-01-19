Персональному компьютеру Apple Lisa исполнилось 40 лет

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Сорок лет назад, 19 января 1983 года, было объявлено о выпуске на рынок персонального компьютера нового типа, который должен был изменить мир навсегда: Apple Lisa.

Несмотря на то, что главным успехом для Apple стала линейка Mac, в рамках которой потребителям предлагаются как настольные, так и портативные компьютеры, 40 лет назад в истории компании был период, когда бурное развитие переживала линейка её персональных компьютеров.

Вы всё поняли правильно – речь идёт об Apple Lisa, появившемся в продаже именно в эти дни, ровно сорок лет назад, и ставшим первым компьютером с графическим пользовательским интерфейсом (GUI).

К сожалению, количество сил и ресурсов, которые компания, Стив Джобс и команда разработчиков выделили в качестве поддержки данного проекта, оказались недостаточными для достижения успеха, и поэтому история Lisa закончилась коммерческим провалом.

Одной из главных причин провала проекта Apple Lisa стала потрясающе высокая цена компьютера, составлявшая 9995 долларов.

Разработка компьютера Lisa началась в 1978 году – вскоре после выпуска на рынок Apple II, который считали огромным успехом для компании, а официальный старт продаж начался в 1983 году.

После множества изменений и доработок Lisa наконец-то была готова к отправке потребителям по потрясающе высокой цене – 9 995 долларов США, что равно 27 190 долларам США в 2021 году с учётом инфляции.

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В то время компьютер комплектовался жёстким диском ёмкостью в 5 МБ. Однако, из-за непомерно высокой цены, сырого программного обеспечение и ненадёжных дискет Apple FileWare продукт практически не пользовался спросом в среде бизнес-пользователей.

Более того, уже вскоре компания Apple представила на рынке более дешёвый и быстрый Macintosh, который, по сути, «съел» продажи Lisa. Насколько сегодня известно, за два года было продано всего 10 000 единиц этих компьютеров, после чего компания Apple решила свернуть продажи.

В процессе разработки компьютера проектом руководил непосредственно Стив Джобс. Однако совет директоров компании Apple заставил его отказаться от этого, считая, что Джобс сосредотачивает на разработке этого персонального компьютера слишком много внимания. А это, в свою очередь, означало, что компания быстро сжигала свои денежные резервы.

Позже, в 1985 году, компьютер был несколько переработан, после чего обновлённое устройство снова поступило в продажу – на этот раз по цене 4 495 долларов. При этом в компании Apple переименовали устройство в Lisa 2. Однако, уже в 1986 году платформа Lisa была окончательно закрыта.

Несмотря на все недостатки компьютера Lisa, он впервые представил миру графический интерфейс и мышь, тем самым изменив способ пользования персональными компьютерами. Возможно, он не имел того успеха, о котором мечтали его разработчики, но современные компьютеры Mac массово производятся с программным обеспечением, основанным на том, что работало на нём несколько лет назад.

Фото: GettyImages