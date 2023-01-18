«Киевстар ТВ» отключил спортивные каналы Setanta Sports

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Телеканалы Setanta Sports приостановили работу на ОТТ-сервисе «Киевстар ТВ». В настоящее время каналы не осуществляют вещание на платформе, – пишет «Детектор Медиа».

В «Киевстар ТВ» объясняют отключение тем фактом, что Setanta значительно увеличила стоимость трансляции каналов. Оказывается, ОТТ-сервис получил от компании Setanta Sports ценовое предложение на 2023 год, «которое во много раз отличается в цене при том же объеме прав».

«Киевстар ТВ» не согласился с новыми условиями сотрудничества, ведь это неизбежно приведет к удорожанию собственных услуг. «Считаем это недопустимым в военное время», – отмечают в «Киевстар ТВ».

В свою очередь в пресс-службе Setanta Sports заявили, что открыты к сотрудничеству и готовы обсуждать ценовую политику. «В этом году скидки, которые предоставлялись партнерам с 24 февраля прошлого года, были сокращены, а пакет прав дополнился правами на показ Премьер-лиги Украины», – добавили в компании.

Напомним, в декабре прошлого года дистрибуцией спортивных телеканалов Setanta Sports в Украине начала заниматься новая компания Infinitas.