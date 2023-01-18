Бельгия прекратила продажу аналоговых радиоприёмников без опции приёма DAB+

- Реклама -

Исходя из взятого в 2020 году всеми странами Европейского Союза обязательства включать в стандартную комплектацию всех новых продаваемых в ЕС автомобилей цифровой приёмник стандарта DAB+, в Бельгии решили пойти ещё дальше. Так с 1 января на территории страны решили запретить продажу всех аналоговых радиоприёмников, не имеющих возможности принимать DAB+.

Три бельгийских общины – Фландрия, Валлония (включая немецкоязычные территории) и Брюссель – пришли к консенсусу по этому вопросу в 2021 году.

Начиная с 1 января бельгийские потребители больше не могут покупать в магазинах FM- или AM-приёмники для домашнего пользования, в которых отсутствует возможность принимать цифровые программы в стандарте DAB+. Исключение сделано лишь для франкоязычной части страны, где приёмники, в которых присутствует только возможность приёма аналогового FM, всё ещё разрешено продавать, но лишь в том случае, если в них нет экрана.

«Обязательства, связанные с включением поддержки стандарта DAB+ во всех новых автомобильных и домашних приёмниках, являются отличным шагом на пути к цифровизации нашего радио-ландшафта, – комментирует министр по СМИ Фландрии Бенджамин Далле. – Мы давно объявили о взятых обязательствах. Я убежден, что мы, подобно прочим странам ЕС, готовы к цифровизации. Обязательства, вступившие в силу 1 января, ещё больше превратят FM в технологию прошлого».