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Бельгия прекратила продажу аналоговых радиоприёмников без опции приёма DAB+

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Исходя из взятого в 2020 году всеми странами Европейского Союза обязательства включать в стандартную комплектацию всех новых продаваемых в ЕС автомобилей цифровой приёмник стандарта DAB+, в Бельгии решили пойти ещё дальше. Так с 1 января на территории страны решили запретить продажу всех аналоговых радиоприёмников, не имеющих возможности принимать DAB+.

Три бельгийских общины – Фландрия, Валлония (включая немецкоязычные территории) и Брюссель – пришли к консенсусу по этому вопросу в 2021 году.

Начиная с 1 января бельгийские потребители больше не могут покупать в магазинах FM- или AM-приёмники для домашнего пользования, в которых отсутствует возможность принимать цифровые программы в стандарте DAB+. Исключение сделано лишь для франкоязычной части страны, где приёмники, в которых присутствует только возможность приёма аналогового FM, всё ещё разрешено продавать, но лишь в том случае, если в них нет экрана.

«Обязательства, связанные с включением поддержки стандарта DAB+ во всех новых автомобильных и домашних приёмниках, являются отличным шагом на пути к цифровизации нашего радио-ландшафта, – комментирует министр по СМИ Фландрии Бенджамин Далле. – Мы давно объявили о взятых обязательствах. Я убежден, что мы, подобно прочим странам ЕС, готовы к цифровизации. Обязательства, вступившие в силу 1 января, ещё больше превратят FM в технологию прошлого».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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