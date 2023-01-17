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В Украине создают новый новостной телеканал. Что о нем известно?

НовостиТелевидение
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Новый телеканал начнет вещание в двадцатых числах этого месяца.

Что произошло

В Украине запускают новый информационный телеканал. Он будет называться Ukraine World News. Предварительно дата запуска запланирована на 22 января.

Что известно о новом канале

По информации интернет-издания «Детектор Медиа» о новом канале известно следующее:

  • Техническим директором будущего телеканала Ukraine World News является Дмитрий Скидан. В прошлом он также был техдиректором канала «112 Украина» и занимал этот пост до закрытия канала в 2021 году.
  • Владельцем и инвестором канала является бизнесмен Виталий Кропачев. В прошлом году он приобрел лицензию на цифровое вещание «4 канала», а также компанию «Эра продакшн».
  • Генеральным продюсером создаваемого канала будет Ольга Гиржева. Она с 2018 года работала главным редактором канала NewsOne. Кроме того сотрудничала с Савиком Шустером и была шеф-редактором политических ток-шоу «Інша Україна» и «Народ проти» на телеканале ZIK.
  • Штат работников канала уже сформирован – это около ста человек, ранее работавших на канале «112».
  • Ukraine World News не планирует транслировать общий телемарафон «Единые новости».
  • Дмитрий Скидан опроверг информацию о причастности к новому каналу Егора Бенкендорфа, Алекся Семенова и Сергея Логунова.
  • Студия канала Ukraine World News расположена в Киеве недалеко от станции метро «Нивки».
  • К созданию студии будущего канала имеет отношение VisionHouse. Эта компания известна постройкой таких каналов, как «112», NewsOne, ZIK, «Прямий канал», «Наш» и других информационных вещателей.

Ukraine World News

Дополнительные сведения о канале. Обновление от 17 января 2023 года:

  • Ukraine World News переносит дату запуска. Канал планирует выйти в эфир после того, как произведет переоформление лицензии и логотипа. Сейчас продолжается процедура изменения названия с Tak TV на Ukraine World News и переоформления программной концепции.
  • С 1 февраля канал планирует присоединиться к трансляции общего телемарафона под логотипом «Так TV».
  • Главным редактором нового канала стал Сергей Харченко, сотрудничавший с Tribune Media Company, Foreign Affairs, BBC, StopFake, UNITED24.
  • Директором Ukraine World News назначена Татьяна Деменева.
  • На новом канале будут работать Богдан Бенюк, Валерий Жидков и Петр Мага.
  • Ukraine World News уже запустил свой сайт, а также создал страницы в соцсетях.
  • Кроме информационной составляющей в эфире нового канала будут разные форматы, включая токшоу и стендап-шоу.

Напомним, ранее стало известно о запуске в Украине двух новых телеканалов – «1+1 International» и ICTV Ukraine.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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