Что такое карго доставка и чем она выгодна?

Каждый предприниматель, который хоть раз сталкивался с международными перевозками, слышал термин «карго». Отметим, что именно благодаря карго крутится колесико мировой экономики. Если обобщить, «саrgо» – доставка под ключ. Она выгодна всем предпринимателям, работающим с Китаем. Ведь каждый пользуется услугой доставки товаров из Китая в Украину. Про «карго» простыми словами, а также о преимуществах и отличиях от других видов доставки, читайте дальше.

Что такое «карго доставка»?

Сегодня предприниматели стремятся унифицировать все процессы, в том числе, логистику и международные перевозки. Товар может просто пересекать границы нескольких государств и приезжать на склад к заказчику.

Само слово «саrgо» переводится с английского, как «груз» или «грузовой». Но это не значит, что все международные грузоперевозки можно назвать карго. Этот термин в логистике обладает четкими характеристиками.

Карго-доставка – перевозка «под ключ». То есть компания, которая предоставляет услугу, берет на себя все вопросы доставки, в том числе, таможенное оформление. Важно понимать: карго – полный комплекс услуг. Товар будет упакован, растаможен, застрахован и отправлен заказчику. Клиент просто получает свой груз, без бумажной волокиты и нервов на таможне. Важно отметить, что это абсолютно белая схема перевозки.

Зачем нужно карго?

Иногда этот вопрос возникает среди предпринимателей. Непонимание схемы доставки «под ключ» рождает множество доводов. Некоторые предприниматели считают, что доставка из Китая – это очень просто и каждый желающий может беспрепятственно привезти свой груз. Отчасти это правда, но только, если у предпринимателя есть опыт работы с китайскими поставщиками, он знает язык, может вести деловые переговоры. В других случаях доставка из Китая оборачивается тратой времени и денег.

С помощью карго доставки можно обойти незнание языка, непонимание культуры и отсутствие опыта ведения бизнеса с Поднебесной. Это решение, когда нужно быстро и своевременно доставить груз.

Чем отличается карго от других видов доставки

Главное преимущество – карго доставка из Китая в Украину – доставка «под ключ». Каждому предпринимателю хочется найти партнеров, которые просто доставят товар из Китая. Чтобы не думать о таких моментах: чем паковать, куда грузить, как везти, как оформить документы на таможне. А эти вопросы действительно требуют эффективного решения и занимают множество времени. Куда проще: контейнер приходит в указанную точку доставки – и никаких больше сложностей.

Более того, карго позволяет полностью исключить трудности с таможенным оформлением товара. Специалисты оформят все документы заранее, с учетом существующих требований.

Еще один важный момент: карго доставка позволяет перевозить малые и средние коммерческие грузы – от 20-30 кг до 3 тонн. Такое ограничение обусловлено вместительностью маленького грузового контейнера.

И, конечно, карго доставка универсальна. С ее помощью перевозится практически все: одежда, обувь, стройматериалы, мебель, электротехника, предметы интерьера, запчасти.

Наиболее распространенный способ доставки грузов из Китая в Украину – морской. Термин перевозки 55-60 дней.

Преимущества карго доставки

удобно и выгодно для перевозки разноплановой продукции

надежность

упрощенный алгоритм оформления

доступная цена

Цена карго доставки из Китая

Цены на карго зависят от способа и скорости отправки. Они всегда рассчитываются индивидуально для каждого клиента. Зависят от типа груза, способа доставки, региона Китая и скорости.

Компания M3cargo предоставляет услугу карго доставки из Китая. Заказав эту услугу, вы сохраните нервы и деньги – груз своевременно прибудет и будет благополучно растаможен.