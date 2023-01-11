На орбиту выведено еще 40 спутников для созвездия широкополосной связи OneWeb

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40 новых спутников помогут обеспечить покрытие сигналом OneWeb территорий Южной Европы, США, Северной Африки, Ближнего Востока, Японии и части территорий в Австралии и Индии.

Что произошло

Ракета Falcon 9 компании SpaceX, запущенная с площадки Стартового комплекса-40 Базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида, провела миссию по запуску группы спутников OneWeb.

Этот запуск стал уже 16-ым в истории формирования созвездия OneWeb и вторым, проведенным компанией SpaceX (после успешной миссии в декабре). Он является очередным шагом по обеспечению глобального покрытия сигналом OneWeb в 2023 году.

Спутниковое созвездие OneWeb

Благодаря этому запуску спутниковое созвездие компании OneWeb, расположенное на низкой околоземной орбите, увеличилось на 40 единиц. Созвездие первого поколения компании сформировано уже на 80%. Это позволит ей обеспечивать предоставление услуг глобальной связи для партнеров по всему миру. Эта миссия является уже вторым запуском спутников OneWeb, проведенным с территории штата Флорида. Именно здесь космические аппараты производит OneWeb Satellites – совместное предприятие между OneWeb и Airbus.

Компания OneWeb формирует сеть из 648 спутников, обеспечивающих предоставление услуг доступа в интернет клиентам компании во всем мире. После запуска 40 новых спутников общее количество космических аппаратов OneWeb, выведенных на орбиту, достигает отметки 544.

Благодаря этому запуску компания сможет в дальнейшем увеличивать охват своих услуг по всему миру. Именно для этого она наращивает свой спутниковый флот, стремясь обеспечить предоставление услуг для большего числа партнеров в США, Южной Европе, Австралии и т.д. Решения для подключения от компании OneWeb уже доступны на Аляске, в Канаде, Великобритании, Гренландии и в более широкой Арктической зоне. Услуга предоставляет возможность подключения к интернету для сельских и удаленных общин и предприятий, которые не обслуживаются наземными провайдерами вообще или обслуживаются в недостаточной мере.

Напомним, в октябре прошлого года Индия вывела на орбиту 36 спутников для раздачи космического интернета OneWeb.