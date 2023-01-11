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Польские ученые разработали батарею для смартфонов, которая заряжается в течение восьми минут

НовостиТехнологии
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Фирма The Batteries из польского города Жешув надеется полностью изменить мировой рынок, предложив новую тонкопленочную батарею, способную потенциально держать заряд в течение 68 лет.

Что произошло

Польские ученые, работавшие вместе со специалистами из Литвы и Беларуси, разработали суперэффективную батарею. Уже скоро ее можно будет использовать в мобильных телефонах. Для того чтобы зарядить ее на целый день, необходимо потратить не более 8 минут. При этом она способна прожить целых 68 лет – при условии, что вы будете заряжать ее раз в день.

Подробности разработки

По словам эксперта по технологиям, доктора Мацея Кавецки, тонкопленочная литий-ионная батарея является революционной разработкой. Она уже привлекла внимание нескольких крупных компаний.

«Пользоваться таким аккумулятором можно в течение 68 лет – без потерь качества, если заряжать его один раз в сутки. Полная зарядка будет длиться от 4 до 8 минут в зависимости от типа телефона. Батарея будет сохранять свою работоспособность при температуре от минус 40 до плюс 170 градусов Цельсия», – объясняет Кавецки.

Новый аккумулятор очень тонкий и очень легкий. Благодаря использованию новейших технологий производства его себестоимость будет примерно в 150 раз ниже самых дешевых альтернативных технологических разработок, известных по состоянию на текущий момент. Производитель объясняет, что он «разработал и запатентовал экономически эффективный и масштабируемый метод создания тонкопленочной батареи с использованием вакуумного испарения, усиленного плазмой высокой плотности».

Предполагается, что аккумуляторы нового типа будут производиться на заводе, расположенном на юге Польши. На начальном этапе компания будет выпускать до 40 тысяч батарей в год. Первые коммерческие продукты появятся в продаже в конце этого года.

Ранее мы писали, что сингапурским ученым удалось превратить макулатуру в элементы аккумуляторов для смартфонов.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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