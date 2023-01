Польские ученые разработали батарею для смартфонов, которая заряжается в течение восьми минут

- Реклама -

Фирма The Batteries из польского города Жешув надеется полностью изменить мировой рынок, предложив новую тонкопленочную батарею, способную потенциально держать заряд в течение 68 лет.

Польские ученые, работавшие вместе со специалистами из Литвы и Беларуси, разработали суперэффективную батарею. Уже скоро ее можно будет использовать в мобильных телефонах. Для того чтобы зарядить ее на целый день, необходимо потратить не более 8 минут. При этом она способна прожить целых 68 лет – при условии, что вы будете заряжать ее раз в день.

По словам эксперта по технологиям, доктора Мацея Кавецки, тонкопленочная литий-ионная батарея является революционной разработкой. Она уже привлекла внимание нескольких крупных компаний.

Miałem dziś zaszczyt pokazać po raz pierwszy publicznie polską baterię cienkowarstwową The Batteries. Jak deklarują twórcy ładuje się do 8 min. I wystarcza na 60 lat przy ładowaniu x dziennie. Jej cena jest najniższa na świecie. To ją różni od innych. https://t.co/MEBuW3q76l pic.twitter.com/PYtW4F7E5S

— Maciej Kawecki (@kawecki_maciej) January 4, 2023