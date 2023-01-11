Польские ученые разработали батарею для смартфонов, которая заряжается в течение восьми минут

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Фирма The Batteries из польского города Жешув надеется полностью изменить мировой рынок, предложив новую тонкопленочную батарею, способную потенциально держать заряд в течение 68 лет.

Что произошло

Польские ученые, работавшие вместе со специалистами из Литвы и Беларуси, разработали суперэффективную батарею. Уже скоро ее можно будет использовать в мобильных телефонах. Для того чтобы зарядить ее на целый день, необходимо потратить не более 8 минут. При этом она способна прожить целых 68 лет – при условии, что вы будете заряжать ее раз в день.

Подробности разработки

По словам эксперта по технологиям, доктора Мацея Кавецки, тонкопленочная литий-ионная батарея является революционной разработкой. Она уже привлекла внимание нескольких крупных компаний.

«Пользоваться таким аккумулятором можно в течение 68 лет – без потерь качества, если заряжать его один раз в сутки. Полная зарядка будет длиться от 4 до 8 минут в зависимости от типа телефона. Батарея будет сохранять свою работоспособность при температуре от минус 40 до плюс 170 градусов Цельсия», – объясняет Кавецки.

Miałem dziś zaszczyt pokazać po raz pierwszy publicznie polską baterię cienkowarstwową The Batteries. Jak deklarują twórcy ładuje się do 8 min. I wystarcza na 60 lat przy ładowaniu x dziennie. Jej cena jest najniższa na świecie. To ją różni od innych. https://t.co/MEBuW3q76l pic.twitter.com/PYtW4F7E5S — Maciej Kawecki (@kawecki_maciej) January 4, 2023

Новый аккумулятор очень тонкий и очень легкий. Благодаря использованию новейших технологий производства его себестоимость будет примерно в 150 раз ниже самых дешевых альтернативных технологических разработок, известных по состоянию на текущий момент. Производитель объясняет, что он «разработал и запатентовал экономически эффективный и масштабируемый метод создания тонкопленочной батареи с использованием вакуумного испарения, усиленного плазмой высокой плотности».

Предполагается, что аккумуляторы нового типа будут производиться на заводе, расположенном на юге Польши. На начальном этапе компания будет выпускать до 40 тысяч батарей в год. Первые коммерческие продукты появятся в продаже в конце этого года.

Ранее мы писали, что сингапурским ученым удалось превратить макулатуру в элементы аккумуляторов для смартфонов.