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Представлен Displace TV: полностью беспроводной телевизор, даже без кабеля питания

НовостиТехнологии
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Каждые 6 месяцев пользователю потребуется менять батареи в Displace TV.

Что произошло

В стартапе под названием Displace объявили о выпуске Displace TV – 4K-телевизора, в котором нет ни портов, ни кабелей, ни даже кабеля питания. Об этом пишет издание TechHive.

Вместо этого телевизор с 55-дюймовым плоским экраном работает от четырех разработанных стартапом батарей с возможностью горячей замены. Их, по словам разработчиков, должно хватать на шесть месяцев эксплуатации устройства (при условии, что вы будете им пользоваться в течение шести часов в день).

Миссия Displace TV

Основатель компании, Баладжи Кришнан, создал Displace TV для решения двух проблем, характерных для повседневного использования. Во-первых, сложности, которые иногда возникают при закреплении плоского экрана на стене. А во-вторых – неудобный интерфейс дистанционного управления.

Что касается первой проблемы – инсталляции телевизора – то она теперь значительно легче. Пользователям больше не придется брать в руки детекторы скрытых проводов, стеновые анкеры и кронштейны.

«Вместо этого телевизор весом в 9 килограммов можно будет легко приклеить к стене, только прислонив его к ее поверхности и немного прижав к ней. После этого телевизор волшебным образом приклеится к стене благодаря собственной разработке – вакуумной технологии Active-loop», – уверяют в компании Displace.

Displace TV

Компания не дает детального описания вакуумной технологии Active-loop, однако выглядит очень похоже на присоски. Также непонятно, будет ли «приклеиваться» телевизор к пористым поверхностям.

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Следует также заметить, что для ровного приклеивания телевизора явно понадобится спиртовой уровень, к тому же неизвестно, насколько легко будет отклеить и снова приклеить телевизор в случае, если он приклеен неровно.

С другой проблемой повседневного пользования – неудобным дистанционным управлением – здесь вообще покончено. Управление телевизором Displace TV осуществляется с помощью жестов, голосовых команд и сенсорного интерфейса.

Правда, таким опциям тоже иногда присущи свои проблемы. Поэтому о том, имеет ли такое улучшение смысл, остается только догадываться.

Напомним, недавно компания LG также презентовала беспроводной телевизор.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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