Представлен Displace TV: полностью беспроводной телевизор, даже без кабеля питания

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Каждые 6 месяцев пользователю потребуется менять батареи в Displace TV.

Что произошло

В стартапе под названием Displace объявили о выпуске Displace TV – 4K-телевизора, в котором нет ни портов, ни кабелей, ни даже кабеля питания. Об этом пишет издание TechHive.

Вместо этого телевизор с 55-дюймовым плоским экраном работает от четырех разработанных стартапом батарей с возможностью горячей замены. Их, по словам разработчиков, должно хватать на шесть месяцев эксплуатации устройства (при условии, что вы будете им пользоваться в течение шести часов в день).

Миссия Displace TV

Основатель компании, Баладжи Кришнан, создал Displace TV для решения двух проблем, характерных для повседневного использования. Во-первых, сложности, которые иногда возникают при закреплении плоского экрана на стене. А во-вторых – неудобный интерфейс дистанционного управления.

Что касается первой проблемы – инсталляции телевизора – то она теперь значительно легче. Пользователям больше не придется брать в руки детекторы скрытых проводов, стеновые анкеры и кронштейны.

«Вместо этого телевизор весом в 9 килограммов можно будет легко приклеить к стене, только прислонив его к ее поверхности и немного прижав к ней. После этого телевизор волшебным образом приклеится к стене благодаря собственной разработке – вакуумной технологии Active-loop», – уверяют в компании Displace.

Компания не дает детального описания вакуумной технологии Active-loop, однако выглядит очень похоже на присоски. Также непонятно, будет ли «приклеиваться» телевизор к пористым поверхностям.

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Следует также заметить, что для ровного приклеивания телевизора явно понадобится спиртовой уровень, к тому же неизвестно, насколько легко будет отклеить и снова приклеить телевизор в случае, если он приклеен неровно.

С другой проблемой повседневного пользования – неудобным дистанционным управлением – здесь вообще покончено. Управление телевизором Displace TV осуществляется с помощью жестов, голосовых команд и сенсорного интерфейса.

Правда, таким опциям тоже иногда присущи свои проблемы. Поэтому о том, имеет ли такое улучшение смысл, остается только догадываться.

Напомним, недавно компания LG также презентовала беспроводной телевизор.