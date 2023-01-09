Apple без особой огласки запустила каталог аудиокниг, начитанных искусственным интеллектом

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Технологический гигант Apple без особой огласки запустив каталог книг, записанных с помощью искусственного интеллекта. Этот шаг потенциально может оказать огромное влияние на индустрию аудиокниг стоимостью в многие миллиарды.

Новая звезда функция представляет серьезные изменения в публикации аудиокниг. Ведь в настоящее время изготовление аудиокниги предусматривает, что авторы надиктовывают свои тексты, а это может длиться неделями и стоит издателю тысячи долларов, – сообщает The Guardian.

Согласно информации, размещенной на вебсайте Apple, функция доступна только для фантастики и романтических книг. При этом доступно два голоса – Мэдисон и Джексон, а еще два – Гелена и Митчелл – готовятся для научно-популярных книг.

«Мы начинаем с фантастики и романтической литературы и принимаем электронные книги, написанные в этих жанрах», – отметили в компании.

На данный момент услуга доступна только на английском языке. К тому же в Apple чрезвычайно придирчиво относятся к типам книг, которые могут начитать ее цифровые голоса, – говорится в сообщении The Verge.

«Основной категорией должна быть романтическая литература или фантастика (подходят литературная, историческая и женская фантастика. А вот мистика и триллеры, а также научная фантастика и фэнтези пока не поддерживаются)», – говорится на web-сайте Apple.

Если пользователи введут в окно поиска приложения Books фразу «AI narration» (рассказ голосом искусственного интеллекта), они найдут подборку любовных романов с небольшим примечанием, которое сообщает, что эти книги «Начитаны Apple Books».

«Это аудиокнига Apple Books, начитанная цифровым голосом, созданным на основе голоса человека», – говорится в описании каждой книги, для создания которой была использована служба цифровой начитки Apple.

В списке есть бесплатные и платные аудиокниги, а искусственные голоса звучат достаточно хорошо – они идеально понятны, хотя в них чувствуется неестественность, которой не хватает тепла живого рассказчика, – говорится в сообщении.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что медиасервис MEGOGO озвучивает контент на украинском языке при помощи искусственного интеллекта.