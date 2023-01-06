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157 Тбит/с: Orange и Huawei установили мировой рекорд передачи данных по оптоволокну

НовостиТелекомТехнологии
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Huawei и Orange успешно провели испытания передачи данных со скоростью 157 Тбит/с, установив новый мировой рекорд. При єтом отдельно отмечается, что на сегодняшний день этот рекорд не ратифицирован. Утверждение основано на имеющихся общедоступных записях скорости передачи данных в полевых испытаниях.

Для этого они использовали оптоволокно длиной 120 км в сети Orange на юго-западе Франции. Это техническое достижение уверенно демонстрирует, что текущая инфраструктура Orange полностью готова к технологиям передачи данных, которые в следующем десятилетии будут способствовать увеличению трафика.

В июне 2022 года Huawei уже выпустила первое в отрасли сверхширокополосное решение Super C + Super L, способное обеспечить спектр 12 ТГц по оптоволокну с использованием C- и L-диапазонов. В этом же испытании общая полоса пропускания была увеличена до 18 ТГц благодаря использованию собственных технологий Huawei для S-диапазона и экспертизе научно-исследовательского центра Huawei во Франции. Для обеспечения общей пропускной способности 157 Тбит/c всего было применено 240 длин волн с использованием усовершенствованного Huawei алгоритма групповой модуляции высокого порядка.

С каждым годом потребность в увеличении сетевого трафика резко возрастает. В то же время темпы улучшения эффективности использования спектра не успевают удовлетворить эту потребность и наполовину. Это приведет к перенасыщению имеющихся магистральных сетей. Новая технология позволит использовать уже развернутые оптоволоконные системы и одновременно наращивать пропускную способность, избегая затрат на развертывание новых сетей.

Приверженность инновациям и исследованиям является и остается приоритетом для обеих компаний, чтобы удовлетворить будущие потребности в трафике и обеспечить клиентам доступное подключение.

Жиль Бурдон (Gilles Bourdon), вице-президент подразделения проводных сетей и инфраструктуры в Orange Innovation, сказал: «Мы сталкиваемся с постоянным ростом спроса на трафик, поэтому получение большего количества спектра, а значит, большей отдачи от имеющихся активов имеет для нас решающее значение. Это крайне важно, поскольку спектральная эффективность таких оптических систем уже приближается к своему теоретическому пределу. Проведенное нами испытание доказывает способность нашей оптоволоконной инфраструктуры предлагать на 50% больше спектра и эффективно удовлетворять потребности наших клиентов в подключении и скорости».

Ричард Джин (Richard Jin), президент линейки продуктов Huawei для передачи данных и доступа, прокомментировал: «Huawei давно занимается стратегическими инвестициями, исследованиями и технологическими прорывами в сфере оптических коммуникаций, о чем свидетельствует экспертиза нашей парижской научно-исследовательской группы по оптоволоконным технологиям. Мы рады сотрудничать с таким инновационным оператором, как Orange, чтобы вместе внести свой вклад в создание сетей будущего».

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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