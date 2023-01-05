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Ученые превратили макулатуру в элементы аккумуляторов для смартфонов. Вот как это работает

НовостиТехнологии
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Литий-ионные батареи используются во всем мире во многих устройствах – от сотовых телефонов до электромобилей. При этом стоимость графитового материала, из которого производится анод, может составлять от 10 до 15% от общей стоимости батареи. Кроме того, следует отметить, что в настоящее время около 70 процентов всего графита, используемого для производства литий-ионных батарей, поступает из Китая. Поэтому исследователи по всему миру работают над поиском менее дорогих и менее политически чувствительных источников этого материала.

Что произошло

Группа исследователей из Наньянского технологического университета (NTU) в Сингапуре разработала новый технологический процесс. Он позволяет перерабатывать макулатуру, образующуюся из одноразовой упаковки, мешков и картонных коробок, в чистый углеродный материал. А уже этот материал можно использовать для изготовления анодов в литий-ионных аккумуляторах.

Результаты тестирования

Во время тестирования углеродный анод, созданный командой NTU, оказался по крайней мере вдвое прочнее стандартного анода, используемого в стандартном аккумуляторе мобильного телефона. Он выдержал как минимум 1200 циклов зарядки и разрядки. Ученые также выяснили, что анод, созданный из макулатуры, оказался более устойчивым (в более чем пять раз) к ударным нагрузкам и грубому обращению по сравнению с традиционными материалами, из которых изготавливают аноды.

Как это работает

Технологический процесс, разработанный исследователями из NTU, поможет решить проблему макулатуры. В частности – крафтовых бумажных пакетов, которые в 2020 году составляли почти одну пятую всех отходов, образуемых Сингапуром. Сам метод переработки заключается в следующем. Тонкие листы бумаги разрезаются лазером и соединяются в блоки различной геометрии. Затем эти бумажные структуры нагревают до 1200 градусов Цельсия в печи без кислорода, превращая бумагу в чистый углерод. Именно его затем и используют для изготовления анодов аккумуляторов.

Напомним, недавно ученые создали натрий-серные аккумуляторы, которые в четыре раза мощнее литий-ионных

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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