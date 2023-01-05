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Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим 200 миллиардов долларов

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После того как в 2021 году он стал вторым человеком, которому посчастливилось накопить 200 миллиардов долларов.

Имя Илона Маска регулярно упоминается в новостях несколько последних месяцев. В основном из-за приобретения им социальной медиаплатформы Twitter. Его противоречивые решения по управлению бизнесом в Twitter являются одной из самых обсуждаемых тем в новостных репортажах.

Недавно агентство Bloomberg сообщило, что генеральный директор Tesla, SpaceX и Twitter официально стал первым человеком в истории, потерявшим состояние в 200 миллиардов долларов. Эта информация появилась почти через два года после того, как в январе 2021 года Маск стал вторым человеком в истории после Джеффа Безоса, собравшего на своих счетах более 200 миллиардов долларов. Его состояние стремительно уменьшилось после резкого падения стоимости Twitter на 56%.

Состояние Маска достигло своего пика в 340 миллиардов долларов 4 ноября 2021 года. В течение месяца он удерживал статус самого богатого человека в мире, пока его не обогнал генеральный директор LVMH Бернар Арно.

2021 год стал чрезвычайно успешным для Илона Маска из-за доминирования и развития компании Tesla. В октябре 2021 года показатели рыночной капитализации Tesla превысили 1 триллион долларов США. Благодаря этому она присоединилась к семье крупных технологических компаний, таких как Apple, Microsoft, Amazon и Google.

Однако после приобретения Twitter Илон Маск был вінужден разделить свое внимание. Это поставило под угрозу позиции компании Tesla на рынке электромобилей, где ее начали догонять конкуренты. Теперь американским клиентам предлагаются скидки, а производство на заводе в Шанхае сократилось. Поскольку потребители и заинтересованные стороны продолжают усиливать давление на Tesla, будущее Маска в Twitter выглядит безрадостно. Особенно потому, что он объявил о своей отставке с должности руководителя платформы, которая вступит в силу, как только он найдет себе замену.

В 2022 году акции компании Tesla обесценились на 65%. Илон Маск также продал большинство своих акций, чтобы покрыть расходы на покупку Twitter. Похоже, он не видит возможности возврата своих инвестиций. И только время может определить, каким станет 2023 год для бизнес-проектов Маска.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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