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Браузер Chrome перестанет работать на некоторых компьютерах: вот подробности

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Компания Google через свою страницу поддержки пользователей объявила о том, что ее популярный браузер Chrome больше не будет работать на некоторых компьютерах.

Что произошло

Компания Google прекращает поддержку старых версий браузера Chrome, совместимых с операционными системами Windows 7 и Windows 8/8.1.

Пользователям рекомендуется обновить операционную систему на своих компьютерах, чтобы избежать рисков, связанных с вредоносным программным обеспечением, угрозами безопасности и другими уязвимостями.

Chrome 110

Google планирует выпустить браузер Chrome 110 в этом году – ориентировочно это может произойти 7 февраля. И почти параллельно выпуску новой версии браузера поисковый гигант планирует отказаться от поддержки старых версий Chrome.

Согласно информации, размещенной на странице поддержки пользователей, Chrome 109 станет последней версией браузера, поддерживающей две предыдущие операционные системы от компании Microsoft: Windows 7 и 8.1.

Google прекратит поддержку более старых версий Chrome с 15 января 2023 года. Поэтому новейший браузер Chrome – Chrome 110 – станет первой версией, для работы которой требуется Windows 10 или более новая ОС.

Пользователи смогут и в дальнейшем использовать старую версию Chrome на компьютерах с Windows 7 и 8.1, но не получат обновлений, в том числе исправлений уязвимостей в системе безопасности.

«Chrome 109 – это последняя версия, поддерживающая ОС Windows 7 и Windows 8/8.1. Chrome 110 – это первая версия браузера, для которой нужна Windows 10 или более новая версия ОС», – объявила компания Google.

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Как сообщает поисковый гигант, пользователям нужно обновить свои операционной системы до Windows 10 или 11, чтобы продолжать использовать кроссплатформенный web-браузер Chrome.

«Нужно убедиться в том, что устройство работает под управлением Windows 10 или ОС более поздней версии, чтобы продолжать получать будущие выпуски Chrome. Этот шаг компании совпадает с прекращением поддержки компанией Microsoft системы Windows 7 ESU и расширенной поддержки системы Windows 8.1, что запланировано на 10 января 2023 года», – говорится в сообщении компании.

Следовательно, важно помнить следующее: более старые версии Chrome будут продолжать работать. Однако пользователи компьютеров, работающих под управлением Windows 7 и Windows 8/8.1, в дальнейшем больше не будут получать обновления. Таким пользователям рекомендуется обновить Windows до последней версии, поскольку обновление безопасности важно для операционной системы. Google планировала выпустить обновленный Chrome 110 еще в июле 2021 года, но из-за пандемии отложила выпуск.

Ранее мы сообщали, что в Google Chrome добавили функцию путешествий и рассказывали в чем ее польза.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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