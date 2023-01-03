На орбиту выведены два украинских спутника: что о них известно

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В космос украинские спутники запустила ракета-носитель Falcon-9, принадлежащая компании Илона Маска.

Что произошло

Сегодня в Соединенных Штатах Америки состоялся запуск на орбиту двух украинских спутников.

Когда и как состоялся запуск

3 января с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США) стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX. С её помощью в космос было выведено 114 спутников, в том числе два украинских: PolyITAN-HP-30 и EOS SAT-1.

Отмечается, что старт ракеты-носителя состоялся в 16:55 по киевскому времени. Трансляция события велась на официальном ютуб-канале КПИ им. Игоря Сикорского.

Что известно о EOS SAT-1

Космический аппарат EOS SAT-1 принадлежит украинской компании EOS Data Analysis (глобальный поставщик аналитики спутниковых изображений на основе искусственного интеллекта), возглавляемой Максом Поляков. Это первый зонд созвездия аппаратов EOS SAT. Его масса составляет 178 кг. Он будет находиться на солнечно-синхронной орбите, благодаря чему сможет осматривать освещенную поверхность Земли.

EOS SAT-1 предназначен для наблюдения за земной поверхностью в оптическом и инфракрасном диапазонах. Это также первый спутник группировки, предназначенный специально для мониторинга сельскохозяйственных и лесных угодий.

Что известно о PolyITAN-HP-30

Наноспутник PolyITAN-HP-30 создан учеными Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского». Он был разработан специально к 30-летию независимости Украины.

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Для его производства использовались только бюджетные средства. Финансирование осуществлялось Министерством образования и науки Украины. Оно проходило в рамках реализации проектов-победителей конкурсов научных исследований и разработок и договора базового финансирования.

После вывода на запланированную орбиту PolyITAN-HP-30 обеспечит реализацию научного эксперимента. Его суть состоит в исследовании эффективности функционирования тепловых труб (heat pipes) различных конструкций в космическом пространстве. Предполагается, что такие трубы в будущем должны использоваться в качестве основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.

Напомним, в 2014 году на околоземную орбиту был выведен первый украинский наноспутник PolyITAN-1.