Новый сериал «Калейдоскоп» от Netflix можно просматривать в любом порядке. Вот самый лучший вариант

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Новый криминально-детективный сериал «Калейдоскоп» от компании Netflix может полностью изменить привычки просмотра телевизионных программ.

Что произошло

1 января на стреминговой платформе Netflix состоялась премьера сериала «Калейдоскоп».

На первый взгляд кажется, что новый сериал является типичной криминальной детективной драмой. Но в компании говорят, что его просмотр принесет пользователям совсем другой зрительский опыт.

Что известно о сериале

Без спойлеров, отметим, что сериал рассказывает о группе из семи человек, которые планируют совершить самое громкое ограбление в истории человечества, попав в самое защищенное хранилище в мире, чтобы вынести оттуда облигации на сумму в 7 миллиардов долларов.

В рекламе сериала, распространяемой Netflix, говорится, что его эпизоды не имеют какого-то четкого порядка. Поэтому зритель может начать просмотр любой серии и продолжить смотреть их в любой последовательности.

Каждый эпизод имеет в своей основе цвет, являющийся названием серий: желтый, розовый, фиолетовый, белый и т.д. При этом показанные в них события происходят в разное время – от 24 лет до ограбления до 6 месяцев после ограбления. Также есть один эпизод, действие которого происходит непосредственно во время ограбления. Каждый эпизод – это отдельная часть головоломки, которую трудно разгадать.

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В одной из главных ролей в сериале снялся Джанкарло Эспозито, которого большинство поклонников знают как Густаво Фринга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Роль антагониста сыграл Руфус Сьюэлл, снявшийся в «Истории рыцаря» и ленте «Президент Линкольн: Охотник на вампиров».

Персонаж, которого сыграл Сьюэлл, владеет одной из самых передовых в мире охранных компаний. Она имеет охраняемое вооруженными охранниками хранилище, оснащенное датчиками движения, датчиками тепла, камерами распознавания лиц и замками с двойными комбинациями, которые нужно вводить одновременно.

В то же время Эспозито желает завладеть облигациями на сумму 7 миллиардов долларов, хранящихся в этом хранилище. И стоит добавить: ФБР активно интересуется всем происходящим.

Как лучше просматривать «Калейдоскоп»

Порядок просмотра серий «Калейдоскопа», охватывающих промежуток времени длиной в 25 лет, не имеет особого значения. Однако все же существует лучший порядок просмотра серий, и он следующий:

Черный.

Фиолетовый.

Зеленый.

Желтый.

Оранжевый.

Синий.

Красный.

Розовый.

Белый.

Конечно, все зависит от предпочтений зрителя. Однако именно этот порядок наилучший, потому что он является хронологическим, если не считать «Белого». Ведь этот эпизод в компании Netflix все же рекомендуют просматривать последним – независимо от того, в каком порядке вы просматривали эпизоды перед этим.

«Черный» на самом деле не совсем серия – этот эпизод скорее объясняет аудитории те принципы, на которых должен базироваться пересмотр «Калейдоскопа».

Если же проигнорировать советы Netflix и просматривать все части в хронологическом порядке, смотрите «Белый» перед «Красным» и «Розовым». События в них происходят за день и за шесть месяцев до ограбления соответственно.

Количество комбинаций просмотра

В целом сериал «Калейдоскоп» состоит из восьми эпизодов. При условии, что зритель последним будет смотреть «Белый» эпизод, существует 5 040 разных комбинаций просмотра. Об этом пишет издание Vulture.

Учитывая всё вышесказанное, этот сериал, безусловно, заслуживает нескольких просмотров. В конце концов, его каждый раз можно смотреть по-новому.

Netflix уже не в первый раз экспериментирует со своим контентом. В 2018 году платформа выпустила эпизод «Черного зеркала», который позволял зрителям выбирать собственное развитие событий из нескольких поворотных моментов. За время своего существования платформа также выпустила несколько интерактивных викторин.