5 технологических трендов, трансформирующих индустрию онлайн-гэмблинга

Технологические инновации сыграли решающую роль для трансформации индустрии онлайн-гэмблинга, сформировав её сегодняшний ландшафт. На протяжении последних лет в индустрии произошли существенные изменения, которые, в частности, сделали компьютерные игры более доступными для геймеров по всему миру. Согласно данным экспертов UA1, рынок онлайн-гэмблинга, который охватывает такие сферы как лотереи, ставки на спорт и виртуальные казино, к концу 2022 года достигнет отметки в 565.4 миллиарда долларов.

Обычные – физические – казино по-прежнему популярны. Однако наиболее предпочитаемой формой гэмблинга для любителей азартных игр стали игры в онлайне. Популярность онлайн-казино подтолкнула разработчиков к созданию более ярких и захватывающих игр, таких как Авиатор или Jet-X.

Так какие же революционные технологические тренды смогли кардинальным образом изменить индустрию онлайн-гэмблинга? Подробности – ниже.

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект (ИИ) сыграл решающую роль для повышения качества обслуживания клиентов онлайн-казино. В частности, разработчики используют ИИ в видеоиграх, давая тем самым компьютеру возможность принимать решения и реагировать на действия игрока. Онлайн-казино используют данные функции для того, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов, сделав процесс игры максимально реалистичным.

Ещё одна распространённая сфера применения ИИ – создание на его базе интеллектуальных помощников, интегрированных в платформы онлайн-казино. Такой интеллектуальный помощник рекомендует игры, даёт советы, основанные на анализе их успехов, а также напоминает о важных турнирах и предложениях.

Помимо этого, искусственный интеллект также помогает предотвратить случаи мошенничества. Он отслеживает поведение игроков и выявляет мошеннические действия в онлайн-казино. Данная технология предусматривает использование нескольких датчиков для обнаружения мошенников.

Виртуальная реальность

Технология Виртуальной реальности (ВР) дала владельцам онлайн-казино возможность предлагать клиентам гибридные услуги. Что же такое гибридные игры? Это игры, которые объединяют в себе онлайн- и физические элементы. Например, игры, в которых острые ощущения, обеспечиваемые онлайн-решениями, интегрированы с реальным живым помощником-дилером. В результате ощущения от онлайн-игры максимально приближаются к ощущениям от игры в реальном физическом казино. Как следствие – гибридные игры смогли завоевать огромную популярность в среде любителей онлайн-казино.

Отчёты аналитиков показывают, что создатели онлайн-казино начали включать в свои игры элементы виртуальной и дополненной реальности, дабы повысить вовлечённость своих клиентов в игровой процесс. Это открывает перед клиентами онлайн-казино уникальные возможности, позволяющие ощущать присутствие «в одной комнате» со своими соперниками по игре.

Технология блокчейн

Фиатная валюта пока ещё остаётся наиболее предпочтительным платёжным средством в онлайн-казино. Однако постепенно набирает оборотов тенденция использования криптовалюты, которая становится всё более безопасным платёжным средством в казино. Это связано с тем, что хакеры практически не способны взламывать технологии блокчейна.

Следствием данных тенденций стала политика целого ряда онлайн-казино, которые призывают своих клиентов осуществлять транзакции с использованием цифровых валют. В этом разрезе биткойн кажется самой узнаваемой и самой надёжной криптовалютой во многих онлайн-казино. Исследования подтвердили, что биткойн-депозиты более безопасны и с меньшей вероятностью могут быть мошенническими, что повышает безопасность и защищённость работы онлайн-казино.

Большие данные

Большие данные являются, несомненно, важнейшим технологическим прорывом последних лет. Возможность собирать огромные объёмы данных, оценивать их и извлекать самое важное даёт огромные преимущества для различных организаций.

В частности, онлайн-казино используют большие данные для сбора важной информации о поведении пользователей. Эти детали помогают настраивать взаимодействия индивидуально для каждого игрока, предлагая ему уникальные впечатления от процесса игры. Каждый игрок обладает особыми талантами и предпочитает определённые типы игр. Соответственно, знание и использование подобной информации помогает онлайн-казино развивать и укреплять особые отношения со своими игроками. Более того, онлайн-казино могут использовать Большие данные для отслеживания игровой активности, таким образом, определяя игры, в которые клиенты играют чаще всего. Или же те, которые им следует удалить из-за их низкой популярности.

Расширенная кибербезопасность

В последние годы значительно участились кибератаки. И это одна из наибольших проблем, с которыми приходится бороться владельцам онлайн-казино. Не следует забывать о том, что игроки вносят на свои счета деньги, а также предоставляют казино персональные данные. А это именно то, что необходимо хакерам.

К счастью, возможности кибербезопасности также улучшились. Это означает, что онлайн-казино имеют сегодня в своём распоряжении инструменты для борьбы с хакерами. Однако в будущем им придётся постоянно инвестировать средства в различные протоколы и инструменты для обеспечения безопасности своих платформ.

В заключение

На протяжении нескольких лет технологии являются важнейшим элементом игорного бизнеса. Любители казино перешли от игр в физических заведениях к увлекательным онлайн-играм. Ведь в них можно поучаствовать через интернет, находясь в любой точке мира. Вместе с тем азартные игры стали более интуитивными, а онлайн-казино могут предложить пользователям персонализированное обслуживание.

Все эти технологические разработки сделали индустрию онлайн-гэмблинга именно такой, какой она является сегодня. Поэтому эксперты индустрии сходятся во мнении, что последние технологические инновации будут и дальше определять развитие онлайн-казино.