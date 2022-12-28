UARU

UARU

Немецкие исследователи предупреждают о возможности взлома светофоров хакерами

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Возможно ли манипулировать дорожным движением в большом городе, используя для этого компьютерные технологии и немного знаний?

Недавние примеры по взлому интеллектуальной транспортной системы в нидерландских городах уже дали утвердительный ответ на этот вопрос. А в Германии тем временем исследователи предупреждают о некоторых  устаревших протоколах, используемых для управления светофорами в стране.

Довольно простая техника взлома

В подтверждение своих слов исследователи продемонстрировали возможность переключения с помощью простых компьютерных манипуляций отдельных светофоров с красного на зеленый свет быстрее, чем это должно происходить по плану. Или, напротив, – медленнее. Для проведения взлома понадобятся только лэптоп, радиопередатчик и простая антенна.

Чтобы подтвердить свою теорию на практике, два компьютерных инженера пригласили группу журналистов на перекресток с очень интенсивным движением на севере Ганновера.

Сидя в автомобиле, в салоне которого была установлена ​​необходимая аппаратура, компьютерщики во время демонстрации с легкостью меняли продолжительность времени, когда светофор горел зеленым светом.

Система защищена достаточно для того, чтобы, например, сделать невозможным ситуацию, когда все светофоры одновременно станут зелеными. Однако ею все же можно в какой-то степени манипулировать, создавая огромные пробки на автодорогах или увеличивая риск аварий.

Проводя эту демонстрацию, исследователи преследовали цель показать потенциальную опасность, связанную с эксплуатацией достаточно устаревшей системы.

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Эксперты отметили, что у них не было никаких других целей, кроме желания указать на действующую проблему. При этом хакеры пожелали сохранить анонимность во избежание возможной уголовной ответственности.

Устаревшая система в эпоху цифровых технологий

На самом деле обнаруженная исследователями «дыра» в защите связана с работой системы, созданной для того, чтобы сделать дорожное движение более плавным.

Обнаружившие проблему компьютерные инженеры использовали тот же аналоговый радиосигнал, который используется автобусами и трамваями, позволяя им проезжать на зеленый свет при приближении к светофорам. Эта технология была разработана еще в 80-х годах и сигнал, конечно, не кодируется.

Журналисты обратились к специалистам по управлению дорожным движением из 13 крупных городов Германии. Они спросили, используется ли в их городах подобная технология, позволяющая контролировать движение и включать зеленый свет, давая дорогу автобусам и поездам.

В результате выяснилось, что почти все эти города используют старую аналоговую радиотехнологию. А специалисты по управлению дорожным движением признали, что это может нести риск. В общей сложности почти 80 городов Германии все еще используют аналоговый сигнал.

К счастью, в Германии существует закон, обязывающий все города до 2028 года перевести светофоры на цифровой радиосигнал. Этот сигнал будет передаваться в закодированном виде, поэтому он более безопасен.

Напомним, недавно стало известно, что хакеры взломали Tesla Model Y за считанные секунды.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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