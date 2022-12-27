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Глобальный кризис хранения данных: Ученые предупреждают о нехватке места в хранилищах

НовостиТехнологии
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Мир находится на пороге глобального кризиса сектора хранения данных.

Серверы, размещенные по всему миру, могут столкнуться с масштабной проблемой хранения данных. Считается, что эту проблему способно вызвать «умопомрачительное количество информации», которую человечество пытается ежедневно хранить в цифровом виде.

Исследователи из Университета Астона говорят, что в течение следующих трех лет размеры глобальной дата-сферы – общего объема данных во всем мире – увеличится на 300 процентов. Все эти данные хранятся в банках серверов, которые размещены в огромных хранилищах (дата-центрах).

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К сожалению, проблема создания дополнительного пространства «в облаке» в ответ на эту проблему не ограничивается строительством дополнительных помещений для размещения серверов.

Ученые из Университета Астона указывают на то, что дата-центры уже потребляют до 1.5% всей производимой в мире электроэнергии. И это делает довольно проблематичным строительство все новых и новых площадок для размещения мощных серверов.

Серверы тоньше волоса

Учитывая все это, ученые сейчас работают над созданием новых поверхностей для хранения данных шириной всего в пять нанометров. Это примерно в 10 000 раз меньше, чем толщина человеческого волоса. В то же время, такие серверы позволят увеличить емкость хранилищ хранения данных на цифровых устройствах.

«Простое строительство новых дата-центров без параллельного усовершенствования технологий хранения данных не является тем решением, к которому следует стремиться, – говорит доктор Мэтт Дерри, преподаватель химии в Колледже инженерных и физических наук при университете Астона. – Мы все чаще сталкиваемся с риском так называемого кризиса хранения данных, поэтому усовершенствование решений для хранения данных является обязательным условием, что позволит нам шагать в ногу с требованиями современного мира».

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«Мы предлагаем рассмотреть возможность использования передовых достижений в области химии полимеров. Ведь это может открыть путь к увеличению объема данных, которые можно разместить на носителях», – добавляет доктор Амит Кумар Саркар, исследователь в области химии материалов.

«Повышение эффективности нынешних технологий существенно уменьшит потребность в дорогостоящем, экологически вредном строительстве новых мега-дата-центров. Следующие три года станут решающими. Предполагается, что к 2025 году глобальная дата-сфера увеличится до 175 зетабайтов, при этом один зетабайт примерно равен одному миллиарду терабайтов», – заключает Саркар.

У 2025 році глобальна дата-сфера збільшиться до 175 зетабайтів

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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