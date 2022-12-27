Глобальный кризис хранения данных: Ученые предупреждают о нехватке места в хранилищах

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Мир находится на пороге глобального кризиса сектора хранения данных.

Серверы, размещенные по всему миру, могут столкнуться с масштабной проблемой хранения данных. Считается, что эту проблему способно вызвать «умопомрачительное количество информации», которую человечество пытается ежедневно хранить в цифровом виде.

Исследователи из Университета Астона говорят, что в течение следующих трех лет размеры глобальной дата-сферы – общего объема данных во всем мире – увеличится на 300 процентов. Все эти данные хранятся в банках серверов, которые размещены в огромных хранилищах (дата-центрах).

К сожалению, проблема создания дополнительного пространства «в облаке» в ответ на эту проблему не ограничивается строительством дополнительных помещений для размещения серверов.

Ученые из Университета Астона указывают на то, что дата-центры уже потребляют до 1.5% всей производимой в мире электроэнергии. И это делает довольно проблематичным строительство все новых и новых площадок для размещения мощных серверов.

Серверы тоньше волоса

Учитывая все это, ученые сейчас работают над созданием новых поверхностей для хранения данных шириной всего в пять нанометров. Это примерно в 10 000 раз меньше, чем толщина человеческого волоса. В то же время, такие серверы позволят увеличить емкость хранилищ хранения данных на цифровых устройствах.

«Простое строительство новых дата-центров без параллельного усовершенствования технологий хранения данных не является тем решением, к которому следует стремиться, – говорит доктор Мэтт Дерри, преподаватель химии в Колледже инженерных и физических наук при университете Астона. – Мы все чаще сталкиваемся с риском так называемого кризиса хранения данных, поэтому усовершенствование решений для хранения данных является обязательным условием, что позволит нам шагать в ногу с требованиями современного мира».

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«Мы предлагаем рассмотреть возможность использования передовых достижений в области химии полимеров. Ведь это может открыть путь к увеличению объема данных, которые можно разместить на носителях», – добавляет доктор Амит Кумар Саркар, исследователь в области химии материалов.

«Повышение эффективности нынешних технологий существенно уменьшит потребность в дорогостоящем, экологически вредном строительстве новых мега-дата-центров. Следующие три года станут решающими. Предполагается, что к 2025 году глобальная дата-сфера увеличится до 175 зетабайтов, при этом один зетабайт примерно равен одному миллиарду терабайтов», – заключает Саркар.