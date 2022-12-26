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Технологии VoLTE и VoWiFi не будут работать на iPhone 14 в России

НовостиТелеком
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Компания Apple после ухода из России оставила линейку новых смартфонов iPhone 14 без поддержки ряда функций, улучшающих качество связи.

Что произошло

Российские операторы не смогли договориться с компанией Apple о поддержке функций VoLTE и VoWiFi для обеспечения работы связи в России на смартфонах iPhone 14. Об этом со ссылкой на представителей сотовых операторов сообщает «Коммерсантъ».

Почему не работает и что дальше

Функции передачи голоса по сети LTE (VoLTE) и при звонках по Wi-Fi (VoWiFi) на ввезенных в Россию телефонах iPhone 14 либо не работают, либо работают некорректно. Это связано с невозможностью применить настройки оператора из-за ограничений на стороне Apple. Обе функции активируются в сети оператора после тестирования с вендором, но с марта текущего года взаимодействие российских мобильных операторов с Apple прекратилось.

При этом генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков говорит, что доля голосового трафика, проходящего через VoLTE, в крупных городах РФ уже превысила 60%. По его мнению, функция VoWiFi используется значительно реже – но она остается популярной в регионах.

В свою очередь телеком-эксперты утверждают, что отключение этих функций незначительно скажется на спросе на технику Apple в связи с высокой лояльностью к бренду у российских потребителей.

Напомним, в октябре текущего года случилась «Яблочная зрада» – тогда компания Apple вернула в App Store приложения «ВКонтакте».

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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