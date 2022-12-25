Какие преимущества обеспечивает аренда сервера

В этой статье поговорим о пользе аренды серверов. Как мы знаем, специальный арендованный сервер позволяет компании создать ИТ-среду с оптимальной рабочей нагрузкой и контролировать настройки хостинга. Многие новые компании сталкиваются с проблемой выбора вариантов размещения своего web-сайта, web-приложения или почтового сервера. Чаще всего они прибегают к выбору общего хостинга, где ресурсы одного сервера делятся между несколькими уникальными web-сайтами.

Однако объём данных, которые используют компании, провайдеры и обычные пользователи, увеличивается ошеломляющими темпами. Много информации хранится в базах данных, и аренда сервера способствует значительному улучшению личных возможностей и возможностей запуска нового бизнеса. Базы данных должны быть доступны для нескольких клиентов в любое время, для их хранения требуются значительные объёмы дискового пространства для обеспечения большей производительности. В таком случае – аренда сервера имеет множество преимуществ.

Мы поговорили со специалистами компании Deltahost, которая предоставляет украинский хостинг серверов и сайтов, и узнали о ключевых преимуществах аренды серверов.

Какие задачи выполняет сервер

Серверы – это аппаратное или программное обеспечение, отвечающее на запросы относительно получения информации, сделанные сетевыми устройствами либо программами, известными как «клиенты». Серверы более мощные, чем настольные компьютеры, поскольку для хранения и обработки информации им требуется большой объём памяти. Серверы редко выключаются, поскольку на них постоянно поступают запросы от клиентов.

Серверы помогают управлять ресурсами в сети. Некоторые серверы просто выполняют одну функцию. Например, обеспечивают хостинг web-сайта, управление электронной почтой или обмен файлами. Современные серверы также способны удовлетворить несколько потребностей. Серверы можно использовать для хранения и резервного копирования данных, что позволяет сотрудникам вести совместную работу в рамках одного бизнес-проекта.

Аппаратные серверы – это физические устройства, размещаемые в офисной среде, а программные серверы для подключения к сети используют облако. Облачные серверы также имеют своё аппаратное воплощение – они находятся в огромных дата-центрах, управляемых третьей стороной. Такие серверы иногда называют «виртуальными серверами», поскольку третья сторона часто выделяет место для хранения в рамках дата-центра, а не предоставляет отдельную машину каждому клиенту.

Что такое аренда сервера

Аренда сервера представляет собой юридический акт, выражающийся в заключении контракта между провайдером, предоставляющим сервер (арендодателем), и пользователем сервера (арендатором). Этот договор предоставляет арендатору право использовать сервер в течение определенного периода времени в обмен на взаимно согласованные регулярные платежи за определённый период, известные как арендная плата. По истечении срока аренды арендодатель забирает сервер. Или же владелец сервера может предложить возможность продления договора аренды. Такой вариант может возникнуть в том случае, когда пользователю необходимо продолжить использование сервера. Кстати, компания Deltahost предлагает сервер в аренду недорого – выгодные условия такого сотрудничества порадуют многих клиентов.

Когда стоит брать серверы в аренду

Прежде чем принимать окончательное решение об аренде сервера необходимо всё тщательно продумать. Основным фактором, который может повлиять на решение, является стоимость аренды сервера. Другими важными факторами являются расширение бизнеса и технические навыки членов вашей команды. Арендованные серверы обеспечивают масштабируемость архитектуры и гибкость в управлении. При установке неуправляемого арендованного сервера вы получаете права администратора и управления. В таком случае, возможно, придётся немного поработать над настройкой, но при этом именно вы имеете полный контроль над сервером. Это сэкономит IT-бюджет, и в то же время вы получаете надёжные и высокопроизводительные серверы для своего бизнеса. Сэкономленные средства вы сможете использовать для улучшения и развития своего бизнеса вместо того, чтобы нести расходы на обслуживание.

Выбирать опцию аренды сервера вместо его покупки следует в случае, если:

Вы являетесь владельцем стартапа или малого бизнеса, который делает лишь первые шаги, и поэтому стоимость является важным фактором. Аренда сервера экономически более выгодна, поскольку она не требует значительных первоначальных инвестиций.

Вам необходим собственный сервер для разработки новых утилит и приложений.

Вы не хотите, чтобы вопросами безопасности вашего сервера и данных занималась третья сторона.

Вы не хотите пользоваться сервером долго; по возможности и в меру необходимости вы планируете перейти на использование более новых моделей и новейших технологий.

Преимущества аренды сервера

Лёгкость и простота обновления до последней модели и конфигурации.

В современном мире идёт постоянное обновление существующих технологий и появление новых. И вам вряд ли захочется инвестировать деньги в технологию, которая вскоре устареет, став для вас совершенно бесполезной. В то же время аренда позволит получать оборудование в его актуальном состоянии и в соответствии с его назначением. По истечению срока аренды можно легко обновить сервер до последней модели и конфигурации без каких-либо потерь.

Возможность избежать больших начальных инвестиций.

Если вы арендуете сервер, то нет необходимости делать огромные начальные инвестиции, как в случае с покупкой сервера. Решение арендовать серверы, а не покупать его, сохраняет денежную и ликвидную позицию вашей компании в целости.

Быстрая окупаемость краткосрочных проектов.

Если ваша компания часто реализует краткосрочные проекты, то аренда сервера является наиболее приемлемым вариантом. Такие временные проекты имеют определенный объём и, в большинстве случаев, завершаются в заранее установленные сроки. Их успешное завершение приносит быструю прибыль при выборе аренды.

Доступные варианты тестирования приложений.

Тестирование приложений – необходимый шаг для выявления в их работе любых ошибок или багов ещё до того момента, как они будут выпущены на рынок для практического использования. Большинство приложений проходят проверку пользователями и сквозное тестирование, и на завершение всех этапов тестирования может уйти до нескольких недель. Покупка сервера для проектов тестирования приложений может сильно увеличить размер затрат. Аренда же – поможет сократить издержки.

Предсказуемость ежемесячных расходов.

Договор аренды обеспечивает полный доступ к арендованному серверу за абонентскую плату до истечения срока его действия. Вы вносите эту заранее определённую сумму ежемесячно, поэтому первоначальные затраты будут намного ниже, чем в случае покупки сервера. Предсказуемость ежемесячных расходов поможет эффективно контролировать бюджет.

Снижение расходов на амортизацию оборудования.

Важным аспектом договора аренды является отделение права собственности на сервер от его использования. В любом бизнесе амортизация аппаратных активов определяет то, насколько и как быстро они теряют свою ценность. При снижении их стоимости бизнес может списать эту сумму как расход на фоне прибыли. Поскольку в случае аренды вы не являетесь владельцем актива, то вам и не придётся беспокоиться об амортизации оборудования. По сути, вы экономите на этом.

Итак, подытожим. Вот основные причины в пользу аренды серверов:

Устранение необходимости первоначальных расходов на оборудование.

Возможность получать доступ к оборудованию более высокого класса.

Миграция на новый сервер без затрат на оборудование.

Возможность размещения сервера в защищённом дата-центре с охраной и наблюдением в режиме 24х7.

Подключение серверов к источникам резервного питания, сети и системе охлаждения.

Получение поддержки в режиме 24х7.

Как видите, аренда серверов обладает большим количеством преимуществ в сравнении с их покупкой и размещением дома или в офисе. С серверным хостингом вы получаете экономию за счёт масштаба.

Преимущества услуг компании Deltahost

Аренда серверов – эффективное решение

Аренда сервера позволяет компаниям эффективно снизить расходы, и поэтому очень выгодна в долгосрочной перспективе. Ежемесячные расходы будут предсказуемыми, поскольку аренда сервера позволяет оплачивать ежемесячную плату за арендованный сервер. То есть, сумма и сроки ежемесячных платежей определены заранее, что позволит более эффективно планировать бюджет.

Ресурсы сервера – в одни руки

Арендуя сервер у хостинг-провайдера Deltahost, вы получаете в распоряжение все его ресурсы. Вам не придётся опасаться того, что различные web-сайты перегрузят процессор и оперативную память сервера. Взяв в аренду сервер, вы получите уверенность в том, что плохие скрипты будут запускаться на любом другом интернет-сайте, но не на вашем, а резкие скачки использования полосы пропускания не замедлят работу вашего сервера.

Гибкость

Аренда сервера у Deltahost позволяет клиенту произвести его настройку в соответствии с конкретными потребностями в ресурсах центрального процессора, ОЗУ, дисковом пространстве и программном обеспечении. При выборе совместного хостинга потребитель ограничен приложениями, программами и операционной средой, которые уже загружены на сервер. В рамках такой услуги клиенту может также предоставляться программное обеспечение, которое ему не нужно, и, в то же время, там может отсутствовать что-то необходимое. Арендованный сервер позволяет настраивать серверное окружение в соответствии с потребностями клиента. Можно выбрать платформу и программное обеспечение, которое действительно необходимо, что даёт возможность лучше контролировать настройку арендованного сервера.

Уникальный IP-адрес

В случае аренды сервера он получает статус выделенного сервера, и это означает, что ему присваивается личный уникальный IP-адрес. Это особенно важно для амбициозных клиентов. Каждый сервер имеет свой собственный IP-адрес. Это означает, что ваш IP-адрес не используется ни одним другим web-сайтом. Ибо если соседями вашего web-сайта являются спам-сайты или сайты для взрослых, это будет приводить к снижению рейтинга вашего ресурса в поисковой выдаче.

Безотказная работа

Если вы используете общий сервер, то в случае резких всплесков трафика или активности на сайте текущая производительность сервера будет мгновенно снижаться. А это ведёт к снижению объёмов дохода и увеличению количества отказов. Аренда выделенного сервера будет гарантировать, что сайт или приложение будут работать быстро и без сбоев, даже в часы массового наплыва посетителей. Если вы правильно настроите все инструменты, то клиенты всегда будут получать отличный опыт, независимо от того, какие объёмы трафика или какое количество пользовательских запросов обрабатывает сервер.

Заключение

В данной статье приведены основные аргументы в пользу выгодности аренды серверов. Добавим, что клиенту, арендуя сервер, не придётся бояться возможных расходов на его обслуживание. В конечном итоге он будет платить только за то, что использует.