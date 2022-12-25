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4 мифа об электромобилях

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В этой статье рассмотрим некоторые основные мифы об электромобилях и развенчаем их так основательно, как только сможем.

Миф 1: Нужно расплачиваться кредитными картами

Некоторые люди думают, что кредитные карты — единственный доступный способ оплаты на зарядных станциях для электромобилей. Хотя в некоторых странах скоро действительно потребуются считыватели кредитных карт в общественных точках зарядки, карты — далеко не единственный доступный способ оплаты. Многим водителям нравится безопасно платить с помощью учетной записи TOKA energy, которая защищает личные данные, предоставляет обновления в режиме реального времени и отслеживает информацию о зарядке.

Миф 2. Мало доступных вариантов электромобилей

Несколько лет назад доступные варианты электромобилей, возможно, казались ограниченными причудливыми моделями с запасом хода менее 100 км. Теперь, когда автопроизводители значительно расширили свои предложения, можно получить пробег в сотни километров за меньшие деньги с помощью доступных моделей, таких как Renault ZOE, Nissan LEAF, Kia e-Niro и других. Широкий выбор новых моделей электромобилей действительно предлагает что-то для каждого автопокупателя.

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Миф 3: Везде нужна быстрая зарядка

Быстрая зарядка играет важную роль в длительных поездках или, когда вы спешите. Дома или на парковке работодателя вам (в основном) не понадобится быстрое зарядное устройство https://toka.energy/shop/fast-chargers/. По мере того как увеличивается количество зарядных устройств дома, на работе и в общественных местах, люди будут продолжать покупать больше электромобилей. Соответственно, соотношение зарядных устройств к количеству транспортных средств со временем выровняется.

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Миф 4: Аккумуляторы для электромобилей вредны для окружающей среды

Иногда люди думают, что экологические издержки аккумуляторов для электромобилей перевешивают преимущества вождения транспортных средств на электричестве. Хотя электромобилям требуется около года, чтобы преодолеть воздействие материалов, используемых при их изготовлении, на окружающую среду, они по-прежнему приносят существенную пользу окружающей среде с течением времени. И, в отличие от нефти и газа, батареи можно повторно использовать для сетевой инфраструктуры или резервного питания, а также перерабатывать для производства аккумуляторных батарей.

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