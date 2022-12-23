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UARU

В 2023 году lifecell увеличит объем услуг в роуминге

НовостиТелеком
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Команда lifecell делает все возможное, чтобы поддерживать как абонентов в Украине, так и вынужденно выехавших за границу из-за российской вооруженной агрессии.

Что произошло

Диджитал-оператор lifecell в новом году продлевает срок действия акций «Гигабайты без границ» и «Минуты для Украины». Чтобы ими воспользоваться, достаточно оплатить пакет услуг.

Условия акций

В рамках акции «Гигабайты без границ» тарифные ГБ украинского пакета услуг lifecell могут использоваться в роуминге. В безлимитных тарифах оператор будет начислять определенное количество интернета для использования за рубежом. Условия этой акции будут улучшены по сравнению с 2022 годом, ведь оператор отменяет лимит использования в роуминге 50 ГБ в течение одного календарного месяца. Абоненты могут увеличить количество ГБ для использования за границей. Для этого необходимо перезаказать пакет услуг по своему тарифу с помощью USSD-кода *700#. Срок действия акции – до 30 июня 2023 года. Более подробные условия – по ссылке.

Также для некоторых стран, где вынужденно находится большое количество украинцев, lifecell с 1 января запустит акцию для голосовых звонков «Минуты для Украины». В ее рамках в зависимости от тарифного плана будет начислено от 100 до 300 минут, которые можно использовать для входящих и исходящих звонков в Украину. Срок действия акции – до 28 февраля 2023 года. Детали по ссылке.

География действия акции

Акция«Гигабайты без границ» будет действовать в 32 странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Хорватия, Кипр, Дания, Эстония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Молдова, Северная Македония, Черногория, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Турция и Великобритания.

Акцией «Минуты для Украины» могут воспользоваться абоненты lifecell в таких странах: Польша, Молдова, Румыния, Словакия, Бельгия, Люксембург, Франция, Испания.

Напомним, в октябре lifecell запустил первую базовую станцию на солнечных батареях.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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