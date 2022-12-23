Пережить зиму в тепле и безопасности: советы по энергоэффективности для киевлян

20 декабря в столичном жилом комплексе произошел пожар. Причина – взрыв газового баллона в одной из квартир. Из-за ракетных ударов по критической инфраструктуре украинцы вынуждены использовать подобное оборудование в квартирах. И это не единственное правило пожарной безопасности, которое нарушают ради выживания. Как сделать жизнь в столице не только теплой и энергонезависимой, но и безопасной – рассказали специалисты портала “Послуги ЮА”.

Чек-ап электросети в квартире

Регулярное отключение и подключение света – серьезный удар по электросети. Когда в доме появляется электрика, происходит скачок напряжения. Этот показатель может быть в разы выше или ниже стандартных 220 В. Именно в этот момент происходят пожары и выходит из строя техника.

Особенно страдают жители домов старого фонда, где проводка не менялась больше 15 лет. Она не была рассчитана на современное количество техники, и даже в хорошие времена могла выйти из строя. А что говорить о временах блэкаутов?

Конечно, далеко не каждый киевлянин сейчас решится на ремонт дома и замену электрики. Поэтому задача-минимум – пригласить мастера по ремонту квартир в Киеве для проверки электросети. Специалист должен проверить состояние проводки, щитков, автоматики. Даже искрящаяся розетка – уже источник опасности. Поэтому важно устранить все неисправности.

Кроме того, есть смысл оборудовать квартиру специальным стабилизаторами.

Приборы и лайфхаки для энергетической безопасности

Скачки напряжения – проблема, с которой можно бороться при помощи довольно простых инструментов. Самые популярные – реле и стабилизатор напряжения. Принцип работы этих устройств кардинально отличается.

Реле измеряет напряжение в сети и отключает технику, если показатели нестабильны. Стоит такой прибор относительно недорого – от 1000 до 1500 грн. Но у него есть очевидный минус – техника остается выключенной до стабилизации напряжения.

Этот недостаток отсутствует у стабилизатора напряжения. Он отрегулирует напряжение в сети до допустимых 220 В. А значит, вам не нужно ждать нормализации работы электросети. Но цена стабилизаторов кусается: один прибор может стоить 20 000 грн.

От перепадов напряжения можно защититься и вручную:

вытаскивать всю технику из розеток, когда свет отключили;

не использовать мощные электроприборы в первые 10-15 минут после включения света. Об этом просят и сами энергетики;

придерживаться рекомендаций по экономии электроэнергии от Минэнерго.

Как согреть квартиру без генератора: 8 простых советов

Как оказалось, электроплита и стиральная машинка – не самая необходимая техника. Киевляне больше всего переживают из-за возможного отключения отопления и холода в квартире. Поэтому генератор и обогреватель становятся жизненно важными, несмотря на все риски. Но специалисты портала “Послуги ЮА” считают, что сохранить тепло в квартире реально, даже если отопления не будет несколько дней. Главное – максимально снизить теплопотери. И дождаться, пока энергетики восстановят сеть.

Вот простые действия, которые помогут сохранить тепло в квартире или частном доме:

Начните с утепления окон. На них приходится до 25% теплопотерь. Старые деревянные конструкции заклейте малярным скотчем – это всем известный ритуал на зиму. Чтобы повысить энергоэффективность пластиковых окон, можно поменять уплотнитель и отрегулировать конструкцию на зимний режим. Для этой задачи пригласите мастера по ремонту. Еще один лайфхак – наклеить на стекло специальную термопленку. Она создает дополнительный слой изоляции и снижает теплопотери. Не забывайте о щелях между окнами и подоконником. Если чувствуете сквозняк – вооружитесь монтажной пеной и герметиком. Отрегулируйте входные двери, чтобы между ними и дверной коробкой не было щелей. Закройте зазор между входной дверью и полом специальной подушкой-валиком. То же самое можно сделать и с межкомнатными дверьми. Установите отражающий экран между радиаторами и стеной. Простая конструкция из пенопласта и фольги будет направлять все тепло в помещение. Добавьте в квартиру текстиля. Теплый воздух из радиатора идет вверх, а холодный опускается вниз – так работают законы физики. Поэтому часто ноги мерзнут во вроде бы теплой квартире. Идеальное решение этой проблемы – система теплый пол. Но ее устанавливают во время капитального ремонта, сейчас же пол можно утеплить ковром с высоким ворсом.

Эти действия помогут сохранить тепло в течение нескольких дней после отключения электричества и отопления. А еще – дадут возможность энергетикам и ГСЧС восстановить системы без дополнительной нагрузки на их работу.