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В Украине разрешили ретранслировать новый иностранный канал

НовостиТелевидение
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Теперь провайдеры могут транслировать еще один иностранный канал.

Что произошло

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию добавил телеканал ETNOTV в Перечень разрешенных к ретрансляции программ иностранных телерадиоорганизаций.

Проведение мониторинга и проверка эфира канала Национальным советом показали, что его можно ретранслировать в сетях операторов платного телевидения Украины. У ETNOTV – эстонская регистрация.

Юридические нюансы

Член Нацсовета Максим Оноприенко обратил внимание на то, что закон «О медиа» вступает в силу через три месяца. В комментарии «Детектор Медиа» он отметил, что до этого времени провайдеры должны выполнять требования действующего законодательства. В том числе и по трансляции только тех каналов, которые внесены в список адаптированных. А уже после вступления в силу закона о медиа для вещателей из стран Европейского союза будет свободная регистрация.

Напомним, 15 декабря Нацсовет разрешил ретранслировать в Украине пять новых иностранных каналов. Список адаптированных программ содержит 106 телеканалов и доступен на официальном сайте государственного регулятора. Также в ноябре текущего года был финализирован этот перечень иностранных программ.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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