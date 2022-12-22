Первый украинский сервис, запустивший оплату страховок криптовалютой

Онлайн пошукатор совершил диджитал-прорыв в украинском страховании, потому что первым среди других агрегаторов ввел оплату страховых полисов криптовалютой. Сервис идет в ногу со временем и беспокоится об удобстве использования интерфейса и безопасности в цифровой среде.

Сначала клиентам предложили оплату с помощью BinancePay, а уже в октябре появилась возможность оплаты любого криптокошелька мира через платежную систему WhitePay. Оба варианта доступны для клиентов, и не нужно тратить время на вывод средств на гривневый счет или переводить средства с одного кошелька на другой.

Также специалисты Polis.ua не обошли стороной цифровое чудо Украины и интегрировали приложение “Дия”, поэтому при заполнении данных не нужно дополнительно что-либо вводить – они автоматически подтягиваются из общегосударственной базы.

Как Polis.ua может быть полезным пользователям?

Во-первых, страховой сервис помогает сэкономить средства и время на выбор и сравнении страховых предложений. Polis.ua сотрудничает с лучшими страховыми компаниями Украины и предлагает самую низкую цену на рынке, таким образом уменьшает поиски в гугле по запросу “зеленая карта цена“.

Во-вторых, онлайн пошукатор предлагает различные виды оплаты, в том числе оплату частями. Помимо банковского варианта оплаты, возможно также воспользоваться картой Fishka. Накапливайте баллы и тратьте их на оплату страховых полисов.

Оформление страховок из любой точки мира. Если вы находитесь за границей и вам необходимо переоформить Зеленую карту, то это можно сделать очень быстро на polis.ua и не переплачивать за европейское страхование.

Что можно оформить с помощью страхового агрегатора?

Страховой агрегатор сравнивает и оформляет полисы до 5 минут. На Polis.ua пользователь может оформить:

автогражданку;

Зеленую карту;

туристическое страхование;

КАСКО;

страхование здоровья и жизни;

страхование имущества.

Кроме того, на платформе есть множество других полезных функций. Например, можно проверить наличие штрафов, быстро оплатить их с минимальной комиссией и настроить уведомления о наличии новых штрафов. Таким образом, сервис будет автоматически проверять наличие штрафов и если он появится в базе, то Вам придет уведомление на телефон.

Оформить Зеленую карту можно тут. Документы для выезда за границу на авто в Украине намного выгоднее, чем покупать европейское страхование. Стоимость Зеленой карты намного ниже, чем полис европейского страхования на авто.