UARU

UARU

Нацсовет выдал 1+1 International новую лицензию на спутниковое вещание

НовостиТелевидение
- Реклама -

Международная версия телеканала «1+1» снова появится на спутнике.

Что произошло

22 декабря во время заседания Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию принял решение о выдаче новой лицензии на спутниковое вещание международному каналу 1+1 International. Об этом сообщает «Детектор медиа».

Что известно о лицензии

Новая лицензия 1+1 International предполагает осуществление спутникового вещания в течение 24 часов в сутки. Срок действия лицензии – 10 лет.

В лицензии также сказано, что Игорь Коломойский является конечным бенефициарным владельцем вещателя.

1+1 International – международная версия канала «1+1», которая вещает с 2006 года. Программное наполнение канала ориентировано на семейный просмотр. Целевая аудитория – украинская диаспора и граждан Украины, которые находятся за территорией страны.

Напомним, 12 декабря в результате переоформления лицензии 1+1 International стал «1+1 Украина». Но, как мы видим, ненадолго. Теперь у международной версии «1+1» новая лицензия.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

В 2023 году lifecell увеличит объем услуг в роуминге

Телекоммуникационный оператор lifecell в новом году продлевает срок действия акций «Гигабайты без границ» и «Минуты для Украины».
Новости

«Киевстар» продлил действие услуги «Роуминг как дома» на 2023 год

Украинский оператор мобильной связи «Киевстар» продлил для абонентов действие услуги «Роуминг как дома» на следующий 2023 год.
Новости

В Украине разрешили ретранслировать новый иностранный канал

Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию добавил телеканал ETNOTV в Перечень разрешенных к ретрансляции программ иностранных телерадиоорганизаций.
Новости

Неутешительные данные: из-за войны Украина теряет позиции в глобальном рейтинге интернет скоростей

По данным отчета Ookla в ноябре Украина скатилась на 17 позиций вниз в глобальном рейтинге скоростей передачи данных в мобильных сетях.
Новости

Транслировал российские каналы: правоохранители разоблачили одесского провайдера

В Одессе разоблачен провайдер, предоставлявший беспрепятственный доступ к трансляции пропагандистских телеканалов и интернет-ресурсов РФ и так называемых ЛДНР.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить