Нацсовет выдал 1+1 International новую лицензию на спутниковое вещание

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Международная версия телеканала «1+1» снова появится на спутнике.

Что произошло

22 декабря во время заседания Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию принял решение о выдаче новой лицензии на спутниковое вещание международному каналу 1+1 International. Об этом сообщает «Детектор медиа».

Что известно о лицензии

Новая лицензия 1+1 International предполагает осуществление спутникового вещания в течение 24 часов в сутки. Срок действия лицензии – 10 лет.

В лицензии также сказано, что Игорь Коломойский является конечным бенефициарным владельцем вещателя.

1+1 International – международная версия канала «1+1», которая вещает с 2006 года. Программное наполнение канала ориентировано на семейный просмотр. Целевая аудитория – украинская диаспора и граждан Украины, которые находятся за территорией страны.

Напомним, 12 декабря в результате переоформления лицензии 1+1 International стал «1+1 Украина». Но, как мы видим, ненадолго. Теперь у международной версии «1+1» новая лицензия.