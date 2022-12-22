Что нужно для замены старого газового котла на новый?

Одна из главных причин, в результате которой происходит замена старого газового котла на новый, является поломка агрегата. В некоторых ситуациях требуется замена по причине изменения всей системы отопления в доме, в коттедже или в квартире, когда не обойтись без замены всего или практически всего оборудования.
Услуга замена газового котла от опытных специалистов необходима, когда:
- Произошел выход из строя дорогостоящих комплектующих и намного выгоднее приобрести новую модель, чем ремонтировать старую.
- Оборудованию больше 10 лет и, оно уже давно снято с производства, а потому невозможно отыскать запчасти для замены.
- Агрегат не соответствует современным требованиям системы отопления.
Но для проведения полноценной замены не обойтись без подготовки определенного пакета обязательных документов.
Подготовка документов
Полноценную замену можно оформить только эскизом в том случае, если осуществляется покупка нового оборудования аналогичной мощности, со всеми похожими системами дымоотвода. При этом нет необходимости в получении обновленных технических условий.
Во всех остальных ситуациях владельцы новых газовых котлов должны подготовить такие документы:
- Заявление на изменение системы отопления.
- Копии документов, подтверждающих право собственности на дом, квартиру и другое.
- Копия техпаспорта на дом, квартиру.
- Все копии паспортов и сертификатов, что будут приложены к новому оборудованию.
- Акт, свидетельствующий о том, что вентиляция и дымовые каналы были прочищены и подготовлены к дальнейшей эксплуатации.
Только после успешного завершения всех подготовительных процессов можно обращаться за помощью на сервис https://master911.ua/, где удастся отыскать специалиста соответствующей квалификации для проведения установки нового газового котла.
Особенности замены разных видов оборудования
В зависимости от конкретных причин и условий отмечают разные подготовительные работы и порядок действий в целом.
Чаще всего владельцы частных домов и квартир производят следующие варианты замены:
- Одноконтурный на двухконтурный. В этом случае потребуется серьезная переделка всей системы отопления, так как не совпадают расстояния подключений и крепления для монтажа.
- Газового на конденсационный. В результате можно на 20% снизить расход газа за весь год эксплуатации агрегата. Поэтому такую замену называют полноценной модернизацией отопительной системы.
- Атмосферного на конденсационный. Отличие в дымоходах приводит не только к замене креплений, изменению специфики подключения, но и также к изменению дымоходов.
Чтобы выполнить все запланированные работы максимально быстро, безопасно и качественно, не обойтись без помощи профессионалов. Не имея должного опыта и необходимых знаний, не рекомендуется пытаться самостоятельно произвести замену котла. Всю работу следует доверить квалифицированным специалистам.