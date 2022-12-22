UARU

UARU

Что нужно для замены старого газового котла на новый?

Спецпроект

Одна из главных причин, в результате которой происходит замена старого газового котла на новый, является поломка агрегата. В некоторых ситуациях требуется замена по причине изменения всей системы отопления в доме, в коттедже или в квартире, когда не обойтись без замены всего или практически всего оборудования.

Услуга замена газового котла от опытных специалистов необходима, когда:

  • Произошел выход из строя дорогостоящих комплектующих и намного выгоднее приобрести новую модель, чем ремонтировать старую.
  • Оборудованию больше 10 лет и, оно уже давно снято с производства, а потому невозможно отыскать запчасти для замены.
  • Агрегат не соответствует современным требованиям системы отопления.

Но для проведения полноценной замены не обойтись без подготовки определенного пакета обязательных документов.

Подготовка документов

Полноценную замену можно оформить только эскизом в том случае, если осуществляется покупка нового оборудования аналогичной мощности, со всеми похожими системами дымоотвода. При этом нет необходимости в получении обновленных технических условий.

Во всех остальных ситуациях владельцы новых газовых котлов должны подготовить такие документы:

  • Заявление на изменение системы отопления.
  • Копии документов, подтверждающих право собственности на дом, квартиру и другое.
  • Копия техпаспорта на дом, квартиру.
  • Все копии паспортов и сертификатов, что будут приложены к новому оборудованию.
  • Акт, свидетельствующий о том, что вентиляция и дымовые каналы были прочищены и подготовлены к дальнейшей эксплуатации.

Только после успешного завершения всех подготовительных процессов можно обращаться за помощью на сервис https://master911.ua/, где удастся отыскать специалиста соответствующей квалификации для проведения установки нового газового котла.

Особенности замены разных видов оборудования

В зависимости от конкретных причин и условий отмечают разные подготовительные работы и порядок действий в целом.

Чаще всего владельцы частных домов и квартир производят следующие варианты замены:

  1. Одноконтурный на двухконтурный. В этом случае потребуется серьезная переделка всей системы отопления, так как не совпадают расстояния подключений и крепления для монтажа.
  2. Газового на конденсационный. В результате можно на 20% снизить расход газа за весь год эксплуатации агрегата. Поэтому такую замену называют полноценной модернизацией отопительной системы.
  3. Атмосферного на конденсационный. Отличие в дымоходах приводит не только к замене креплений, изменению специфики подключения, но и также к изменению дымоходов.

Чтобы выполнить все запланированные работы максимально быстро, безопасно и качественно, не обойтись без помощи профессионалов. Не имея должного опыта и необходимых знаний, не рекомендуется пытаться самостоятельно произвести замену котла. Всю работу следует доверить квалифицированным специалистам.

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