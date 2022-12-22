Что нужно для замены старого газового котла на новый?

Одна из главных причин, в результате которой происходит замена старого газового котла на новый, является поломка агрегата. В некоторых ситуациях требуется замена по причине изменения всей системы отопления в доме, в коттедже или в квартире, когда не обойтись без замены всего или практически всего оборудования.

Услуга замена газового котла от опытных специалистов необходима, когда:

Произошел выход из строя дорогостоящих комплектующих и намного выгоднее приобрести новую модель, чем ремонтировать старую.

Оборудованию больше 10 лет и, оно уже давно снято с производства, а потому невозможно отыскать запчасти для замены.

Агрегат не соответствует современным требованиям системы отопления.

Но для проведения полноценной замены не обойтись без подготовки определенного пакета обязательных документов.

Подготовка документов

Полноценную замену можно оформить только эскизом в том случае, если осуществляется покупка нового оборудования аналогичной мощности, со всеми похожими системами дымоотвода. При этом нет необходимости в получении обновленных технических условий.

Во всех остальных ситуациях владельцы новых газовых котлов должны подготовить такие документы:

Заявление на изменение системы отопления.

Копии документов, подтверждающих право собственности на дом, квартиру и другое.

Копия техпаспорта на дом, квартиру.

Все копии паспортов и сертификатов, что будут приложены к новому оборудованию.

Акт, свидетельствующий о том, что вентиляция и дымовые каналы были прочищены и подготовлены к дальнейшей эксплуатации.

Только после успешного завершения всех подготовительных процессов можно обращаться за помощью на сервис https://master911.ua/, где удастся отыскать специалиста соответствующей квалификации для проведения установки нового газового котла.

Особенности замены разных видов оборудования

В зависимости от конкретных причин и условий отмечают разные подготовительные работы и порядок действий в целом.

Чаще всего владельцы частных домов и квартир производят следующие варианты замены:

Одноконтурный на двухконтурный. В этом случае потребуется серьезная переделка всей системы отопления, так как не совпадают расстояния подключений и крепления для монтажа. Газового на конденсационный. В результате можно на 20% снизить расход газа за весь год эксплуатации агрегата. Поэтому такую замену называют полноценной модернизацией отопительной системы. Атмосферного на конденсационный. Отличие в дымоходах приводит не только к замене креплений, изменению специфики подключения, но и также к изменению дымоходов.

Чтобы выполнить все запланированные работы максимально быстро, безопасно и качественно, не обойтись без помощи профессионалов. Не имея должного опыта и необходимых знаний, не рекомендуется пытаться самостоятельно произвести замену котла. Всю работу следует доверить квалифицированным специалистам.