Транслировал российские каналы: правоохранители разоблачили одесского провайдера

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В рамках расследования в офисе предприятия и по местам расположения оборудования правоохранители провели обыски.

Что произошло

Правоохранители разоблачили одесского провайдера, предоставлявшего беспрепятственный доступ к трансляции пропагандистских телеканалов и интернет-ресурсов РФ и так называемых “ЛНР/ДНР”.

Незаконную деятельность провайдер осуществлял несмотря на запрет СНБО. Как следствие, владельцев подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Как это было

Сотрудники телекоммуникационной компании настраивали оборудование таким образом, чтобы пользователи имели возможность беспрепятственно получать доступ к телевидению, интернет-ресурсам государства-агрессора и временно оккупированных территорий Украины.

Услуга по подключению составляла 3000 грн. При этом также взималась месячная абонплата в размере 250 грн.

Ведется следствие

В рамках расследования в офисе предприятия и в местах расположения оборудования правоохранители провели обыски. Изъяты телекоммуникационные приборы и проведено фиксирование трафика. Также во время обыска обнаружено устройство, которое могло обеспечивать беспроводной обмен данными с Приднестровской республикой.

К следственным действиям привлекались также специалисты Украинского государственного центра радиочастот и специалисты из Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел.

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В рамках начатого уголовного производства по ст. 27, ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины проводятся соответствующие следственные и процессуальные действия. Устанавливаются все обстоятельства противоправных действий.

Напомним, недавно в Латвии арестовали мужчину за подключение российского телевидения.