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Неутешительные данные: из-за войны Украина теряет позиции в глобальном рейтинге интернет скоростей

НовостиТелеком
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Компания Ookla – лидер исследования в области сетевой аналитики и связи – опубликовала отчет Speedtest Global Index за ноябрь 2022 года.

Рейтинг мобильных сетей

По данным отчета Ookla в ноябре Украина скатилась на 17 позиций вниз в глобальном рейтинге скоростей передачи данных в мобильных сетях. Как следствие, наша страна оказалась на 127 месте рядом с такими странами как Зимбабве, Сомали, Мавритания, Колумбия и Беларусь. Хотя последняя как раз поднялась на 10 позиций вверх. Что же касается непосредственно средних медианных скоростей, то загрузка в сетях украинских мобильных операторов составляет 11.23 Мбит/с, а скорость отправки данных – 7.50 Мбит/с.

Рейтинг України у звіті Speedtest Global Index за листопад 2022 року

Рейтинг фиксированных сетей

В том же отчете отмечается, что Украина потеряла две позиции в глобальном рейтинге скоростей передачи данных в фиксированных сетях. В целом ситуация не столь болезненна по сравнению с рейтингом среди мобильных сетей. Однако падение в рейтинге не характерно для Украины – ведь последние годы страна в основном поднималась, занимая все более высокие места.

При этом средняя медианная скорость загрузки в фиксированных сетях украинских провайдеров составила 60 Мбит/с. Скорость отправки – 62.67 Мбит/с.

Как видим, война и блекауты в результате российских ракетных ударов по энергетической системе Украины не прошли бесследно. Впрочем, держим строй и верим в нашу победу.

Кто мировой лидер

По данным ноябрьского Speedtest Global Index, в глобальном индексе по скорости мобильной связи мировым лидером является Катар. В данной стране средняя скорость передачи данных в мобильных сетях составляет 176.18 Мбит/с. Что касается скорости загрузки в фиксированных широкополосных сетях, то первое место занимает Чили с показателем 216.46 Мбит/с.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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