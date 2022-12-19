Молдова приостановила вещание пророссийских телеканалов

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С 19 декабря Молдова приостанавливает трансляцию шести телевизионных каналов, против которых выдвинуты обвинения в распространении дезинформации.

В Молдове приостановлено действие лицензий на вещание шести телеканалов, против которых были предъявлены обвинения в распространении дезинформации, ложном освещении российско-украинской войны и попытках манипулирования общественным мнением. Об этом сообщили власти страны.

О своем решении отозвать лицензии каналов “Первый канал в Молдове”, “РТР Молдова”, “Accent TV”, “НТВ Молдова”, “TV6” и “Orhei TV” объявила вечером в пятницу Комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая была создана в Молдове после вторжения России в Украину

В комиссии сообщили, что решение о приостановлении действия лицензий было принято после того, как Совет аудиовизуальных средств Молдовы обнаружил «отсутствие правильной информации в освещении национальных событий, а также войны в Украине». В комиссии также отметили, что приостановка лицензий имеет целью «предотвратить распространение дезинформации… или попытки манипулирования общественным мнением».

Четыре из шести телеканалов, которым было приостановлено действие лицензий, – «Первый канал в Молдове», «РТР Молдова», «НТВ Молдова» и «TV6» – регулярно осуществляют ретрансляцию телепрограмм российских телеканалов, запрещенных Европейским Советом в рамках новой волны санкций против России.

Как отметили в Совете ЕС, запрещенные российские вещатели находятся под «прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации и использовались (им) для непрерывных и согласованных кампаний, направленных на распространение дезинформации и пропаганды войны».

Руководство «TV6» назвало приостановление действия лицензии «совершенно необоснованным» и «беспрецедентным наступлением на свободу слова, свободу редакционной политики (и) свободу журналистов».

«Аргумент комиссии не только абсолютно необоснован, но и откровенно ошибочен», – говорится в заявлении канала, опубликованном в Facebook.

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Часть из телеканалов, попавших под действие решения о приостановлении действия лицензий, принадлежат людям, которых считают близкими к Илану Шору – бежавшему молдавскому олигарху, возглавляющему приверженную России партию «Шор». В последние месяцы эта партия организовала в столице Молдовы, городе Кишиневе, многочисленные акции протеста, направленные против действующего прозападного правительства страны.

Президент Молдовы Майя Санду приветствовала решение о приостановлении действия лицензий телеканалов, отметив, что они являются «важным шагом для предотвращения попыток дестабилизации» ситуации в стране.

«Мы не можем согласиться с тем, чтобы в этот сложный для нас период безопасность государства и мирная жизнь его граждан находились под угрозой, исходящей от беглецов, желающих только одного – избежать правосудия», – говорится в ее заявлении.

Илан Шор причастен к организации мошеннической финансовой сделки на сумму в 1 миллиард долларов и организации других преступных схем. На прошлой неделе Великобритания добавила его в международный санкционный список. Шора также обвиняют в передаче взятки с целью получения должности главы молдавского банка в 2014 году, а недавно он был внесен в санкционный список Госдепартамента США из-за работы в интересах России.

Республика Молдова, население которой составляет 2,6 миллиона человек, является одной из беднейших стран Европы. Она страдает от несдерживаемой инфляции и энергетического кризиса, включающего массовые перебои с электроэнергией. Они начались в прошлом месяце после российских атак на энергосеть Украины, с которой технически соединена энергетическая система Молдовы.

Напомним, летом текущего года телеканал Moldova 1 начал выпускать новости на украинском языке.