В Украине провайдерам разрешили ретранслировать еще пять иностранных каналов

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Среди новых разрешенных программ развлекательно-познавательный, религиозный и фильмовые телеканалы.

Что произошло

15 декабря Национальный совет дополнил Список программ иностранных телеканалов, которые можно транслировать в сетях провайдеров Украины. Свое решение регулятор принял по результатам анализа поданных дистрибьюторами и правообладателями документов и мониторинга эфиров указанных программ.

Что известно о новых каналах

В список адаптированных было добавлено 5 иностранных программ. Теперь эти каналы могут распространяться в сетях операторов платного телевидения на территории Украины:

TRAVELXP 4K – развлекательно-познавательный телеканал. Имеет лицензию британского медиарегулятора Ofcom.

– развлекательно-познавательный телеканал. Имеет лицензию британского медиарегулятора Ofcom. KINO 1 HD, 4ever drama, 4ever theater – телеканалы фильмопоказа. Все они зарегистрированы по законодательству Соединенных Штатов Америки.

– телеканалы фильмопоказа. Все они зарегистрированы по законодательству Соединенных Штатов Америки. Eternal Word Television Network – религиозный телеканал, зарегистрированный в США. Также у него есть лицензия британского медиарегулятора Ofcom.

Напомним, в ноябре в Украине был утвержден обновленный список разрешенных иностранных телепрограмм. В него не попали каналы Viasat. Полный перечень разрешенных для трансляции в Украине иностранных каналов сегодня насчитывает 105 программ и доступен на официальном сайте государственного регулятора.