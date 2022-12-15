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В Украине появится два новых телеканала

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Национальный совет по телевидению и радиовещанию переоформил лицензии двум телевизионным каналам.

Что произошло

15 декабря Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию выдал разрешения на вещание в Украине двум новым телеканалам.

Что известно о каналах

Один из каналов получил название ICTV2. Его программное наполнение будет состоять из рейтингового контента телеканала ICTV. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте телеканала.

ICTV2

По данным издания «Детектор Медиа», ICTV2 появился в результате переоформления лицензии действующего канала ICTV Ukraine.

«Теперь украинцы снова смогут смотреть любимые сериалы, шоу и полнометражные фильмы. В то время как команда новостей и общественно важных программ Starlight Media продолжит ежедневную работу на информационном фронте и будет транслировать марафон “Единые новости” на телеканале ICTV до нашей победы», – говорится в сообщении медиахолдинга Starlight Media.

Второй канал – «1+1 Україна». Канал также был создан в результате переоформления лицензии существующего канала «1+1 International».

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1+1 Україна

В группе «1+1 media» объяснили, что флагманский телеканал «1+1» будет как всегда обеспечивать вещание своего слота в рамках телемарафона «Единые новости».

В эфире нового канала будут выходить такие проекты как «Сніданок с 1+1», ЖВЛ и т.д. Также зрители смогут просматривать на телеканале различные телесериалы: украинские и турецкие, мировые кинохиты от мейджорских студий и многое другое.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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