В НКЦБФР рассказали о внедрении в украинское законодательство регламента MiCA и налогообложении прибыли в криптовалюте

Инициирована работа по внедрению в ЗУ о виртуальных активах нового европейского регламента The Markets in Crypto-Assets (MiCA), который сможет урегулировать процедуру налогообложения криптовалют.

Как рассказал член национальной комиссии, занимающейся ценными бумагами и фондовым рынком, Юрий Бойко, внедрить изменения в текст принятого ранее ЗУ, регулирующего оборот виртуальных активов в стране, планировали давно. Но сроки сдвинулись из-за того, что члены совета ЕС новую редакцию регламента MiCA подписали лишь в октябре текущего года. Далее ее должен утвердить европарламент.

Указанная редакция регламента станет основой для изменений украинского закона. В ней поданы определение сути виртуальных активов, четкие классификации, понятные обозначения. Это дает возможность лучше контролировать и регулировать на законодательном уровне сферу, которая стремительно развивается, привлекая день за днем все больше пользователей.

Сориентироваться порой во всем многообразии валют и бирж совсем непросто. Так, например, сайт с обзорами на биржи криптовалют для новичков cryptocart.com.ua в рейтинге лучших указывает десяток площадок, каждая из которых предлагает выбор из сотен, а то и тысяч валютных пар и рынков. Чтобы во всем этом разобраться, важно иметь четко прописанные в законодательстве нормы и пункты.

Основная сфера применения и цели регламента MiCA

MiCA регулирует токены с привязкой к активам (ARTs, Asset referenced tokens) и токены электронных денег на все остальные криптоактивы (EMTs, Electronic money tokens). В сферу контроля не входят обычные деньги, различные финансовые инструменты, виртуальные активы без индивидуальных признаков (NFT), депозиты, выплаты пенсионных фондов разного типа, секьюритизационная позиция, страховые продукты.

Регламент MiCA призван способствовать правовому определению криптоактивов и финансовой стабильности, поддерживать честную конкуренцию и внедрение инновационных решений, защищать всех участников рынка. Ведущие площадки активно используют инновационные технологии для обеспечения безопасности и защиты данных посетителей.

Одной из крупнейших является криптовалютная биржа Кукоин – этот обзор позволяет убедиться в ее надежности и оценить возможности современных сервисов. Тут указано наличие более 700 доступных криптоактивов и до 1000 рынков, с трафиком от 18 миллионов пользователей в сутки. Серьезные показатели требуют инструментов для организации честной торговли. Внедрение MiCA в законодательство станет одним из самых эффективных.

Направления работы, изменения и нововведения

Члены НКЦБФР вместе со специалистами Ernst&Young, при поддержке проекта USAID Financial Sector Reform ведут работу одновременно в нескольких направлениях:

Внесение изменений в основной закон – приведение статей о сфере применения норм и обозначении терминов в соответствие с регламентом MiCA, что станет базой для дальнейшей работы и усовершенствования законопроекта, разработки концепции налогообложения. Создание концепции налогообложения всех операций с виртуальными активами с использованием опыта других стран. Планируется, что криптовалюты получат свою, созданную отдельно, систему налогообложения, которая сможет учесть все особенности актива.

Обсуждения касательно введения всех изменений в налоговом законодательстве все еще активно ведутся. В них принимают участие профильные специалисты, представители рынка. Совместно они смогут создать эффективные, понятные и работающие нормы в украинском законодательстве.