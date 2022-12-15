Монетизация вашего канала YouTube — это еще один способ развить свой бренд или создать надежный источник дополнительного дохода. Пусть монетизация YouTube канала может показаться сложной, даже маленькие каналы можно сделать прибыльными. Все дело в методах продвижения, о которых расскажем в этой статье!

Проанализируйте аудиторию своего канала

Прежде чем приступить разработки стратегии, как в Ютубе зарабатывать деньги, необходимо проанализировать вашу аудиторию:

какое количество подписчиков и просмотров;

какой процент просмотров;

кто ваша аудитория;

как люди взаимодействуют с видео (переход на по ссылкам, лайк/дизлайк, комментарии);

какое соотношение мужчин/женщин;

какая возрастная группа самая большая;

география зрителей.

Анализ аудитории поможет определить, какие из ваших видео генерируют просмотры на Ютубе, какой контент нравится вашим зрителям, а также какие методы монетизации лучше всего применить, чтобы сделать канал на YouTube прибыльным.

Вот несколько проверенных способов, как сделать ваш Ютуб канал источником дохода.

Как получить первый заработок на YouTube канале

Партнерская программа YouTube предоставляет создателям контента доступ к дополнительным ресурсам и функциям на YouTube, включая прямой контакт со службой поддержки, если это необходимо, а также доступ к инструменту проверки авторских прав для защиты вашего контента на YouTube. Кроме этого, статус партнера — это первый шаг к тому, чтобы понять, как зарабатывать в Ютубе за счет показов рекламы в видеороликах.

Кроме того, активация этой системы монетизации также дает возможность разделить доход от трансляции рекламы на вашем контенте.

Есть два основных правила, как стать блогером в Ютубе и зарабатывать деньги с помощью программы партнерства:

иметь не менее 1000 подписчиков,

набрать не менее 4000 часов просмотра общедоступных видео.

После получения права стать партнером, необходимо создать учетную запись в Google AdSense (сервис контекстной рекламы от Google) и подать заявку на участие непосредственно из своего канала YouTube во вкладке «Монетизация». После проверки со стороны YouTube (в среднем занимает от нескольких дней до месяца) вы получите уведомление о результатах рассмотрения заявки и сможете начать пользоваться возможностями монетизации.

На первый взгляд эти требования могут показаться недостижимыми. Особенно, если вы только начали создавать контент и еще не до конца разобрались в том, как зарабатывать в Ютубе деньги. Но на самом деле это не так и сложно, если соблюдать несколько нехитрых правил.

Всё завязано на том, сколько просмотров на Ютубе соберут видео канала, сколько будет просмотрено рекламы. Ставки за начисление просмотров видео зависят от географического положения, демографии, а также тематики канала. Например, цена за тысячу просмотров рекламы бытовой техники может ценится выше, чем рекламы одежды.

Как зарабатывать в Ютубе на ваших видео в Украине?

Продвигаемые видео — наиболее часто используемая функция монетизации YouTube. Создатель транслирует рекламу в своем видео и получает часть дохода, полученного каждый раз, когда пользователь просматривает видео.

Обратите внимание, что активация монетизации видео на YouTube не происходит автоматически. Вы должны включать монетизацию каждого видео вручную. Как это сделать:

перейти в «Творческую студию YouTube»;

нажмите «Другие функции» и «Монетизация» в меню в левой части экрана;

принять условия партнерской программы YouTube;

определите свои предпочтения монетизации, такие как тип рекламы (видеообъявления, которые можно отключить или нет, спонсируемые списки и т. д.), количество объявлений и их размещение в видео;

Обратите внимание: чтобы можно было вставить несколько объявлений продвигаемое видео; которые позволят зарабатывать на просмотрах, оно должно длиться более 10 минут.

А теперь несколько способов, как заработать на YouTube.

Способ 1: Подписчики могут стать вашими спонсорами

Подписчики могут время от времени делать нам небольшие подарки. Иногда даже лучше их поощрять это делать, ненавязчиво напоминать, что финансирование канала — это лучший способ «сказать спасибо» и поддержать канал YouTube, который им особенно нравится.

Функции «суперчатов», «суперстикеров» и «суперспасибо» помогают получать доход за счет пожертвований подписчиков вашего канала YouTube. Зрители в прямом эфире покупают возможность «пожертвовать» некоторую сумму на кала и при этом увидеть свое сообщение или реакцию в виде стикера во время видеотрансляции.

Суперчат, суперстикеры и суперспасибо

Суперчат и суперстикеры — это новые функции монетизации, которые предназначены для прямых трансляций и премьерных видео. С помощью этих функций ваши подписчики смогут прикреплять свои комментарии к видео в прямом эфире. Во время видеотрансляции в прямом эфире подписчики могут заплатить за свой комментарий в чате и купить стикер вместо сообщения.

Суперспасибо — это еще одна из новых функций Ютуба, которая позволяет не только зарабатывать на лайках в Ютубе, но и вывести отношения со зрителями на новый уровень. Этот метод позволяет наиболее активным комментаторам выделить свой комментарий в форме анимации над самим видео, а текст сообщения будет отображаться в выбранном цвете.

Спонсорство YouTube канала

Кроме активного взаимодействия с видео, Ютуб также предлагает возможность подписчикам стать постоянными спонсорами канала. За это они имеют возможность получать бонусы, например собственные смайлики, значки и доступ к эксклюзивным материалам, например живым чатам с вами

Подписка на YouTube Premium

Поощряйте своих зрителей подписаться на YouTube Premium. Этот метод позволит зарабатывать на своем канале только косвенно. Если среди ваших подписчиков будет большой процент тех, кто оформил подписку YouTube Premium, вы будете получать в итоге часть оплаты за это.

Способ 2: Крауфандинг, продажа мерча, партнерские ссылки

Краудфандинг

Вы также можете перенаправлять ваших зрителей на другие платформы подписки, через которые они смогут получать первоочередный доступ к контенту и пользоваться эксклюзивными преимуществами. Это своего рода подписка на закрытый клуб, участники которого раньше других узнают о новинках. Отлично для такого подходят краудфандинг-платформы Patreon или Kickstarter.

Продажа мерчандайзинга

YouTube позволяет участникам, зарегистрированным в партнерской программе YouTube, создавать раздел мерчандайзинга на страницах просмотра своих видео. Владелец канала представляет там свою продукцию и продает ее своему сообществу. Этот вариант монетизации приносит доход непосредственно с YouTube. Обратите внимание, что для доступа к этой функции у создателя видеоконтента должно быть не менее 10 000 подписчиков.

Партнерские ссылки

Эта практика опять же отличается от классического партнерства. Здесь речь идет о размещении партнерских ссылок в описании, например одежды, техники и других продуктов, которые могут заинтересовать вашу аудиторию. Партнерские ссылки должны содержать в себе специальный код отслеживания, чтобы понимать, что продажи будут из числа людей вашей аудитории. Взамен за успешные продажи вы получите комиссию, то есть процент от продаж.

Как это работает, рассмотрим на примере:

У вас есть Ютуб канал, посвященный механикам SEO-продвижения веб-сайтов. В качестве партнера вы выбрали диджитал агентство, которое продает курс или мастер классы для SEO специалистов за 1000 долларов. Допустим, вы договорились о комиссии 10%. В итоге, каждая продажа по вашей ссылке будет вам приносить доход 100 долларов.

Способ 3: Сотрудничество с блогерами

Если тематика вашего Ютуб канала связана с определенной нишей товаров (одежда, бытовая техника, цифровая техника, услуги), вы можете рассмотреть опцию сотрудничества с другими блогерами или брендами, которым, в свою очередь, интересно зарабатывать в Ютубе на чужих видео.

Этот вид партнерства заключается в том, что вы предоставляете партнеру площадку с доступом к новой аудитории, а ваш партнер (пример: компания или интернет-магазин) размещает у вас рекламу своего продукта за ту цену, которую вы определите. Это возможность расширить список опций, как зарабатывать в Ютубе 2022-2023 на рекламе благодаря рекламным роликам, в которых вы лично представляете рекламируемые услуги или товары своей аудитории.

Цена такого сотрудничества зависит от вашего рычага воздействия — демографических данных вашей аудитории, качества контента и того, насколько уникальна и прибыльна ваша ниша. Каналы с хорошей аудиторией могут заключить выгодные сделки с брендами, которые не только понравятся аудитории, но и принесут долгосрочный доход.

Как зарабатывать в Ютубе 2022-2023

Успешное продвижение на Ютуб – это комплексная работа над контентом, эксперименты с методами монетизации, а также регулярная активность, которая будет поддерживать рейтинг вашего Ютуб канала.

Вот несколько правил, которые стоит сразу ввести в привычку:

Публикуйте регулярно. YouTube продвигает больше активных аккаунтов. Чем более вы регулярны, тем больше платформа будет выделять ваш контент и, скорее всего, предложит его в качестве рекомендаций новому кругу пользователей. Не затягивать вступление. Сегодня зрители очень требовательны к видео-контенту. Как правило, досмотрят ли люди ваше видео до конца решается в течении нескольких первых минут. Если зрителю трудно добраться до сути вопроса, он сразу перейдет к другому. Этот совет также полезен, если вы хотите быстро набрать 4000 часов просмотров и понять, как зарабатывать в ютубе за просмотры. Быть динамичным. Не нужно быть профессиональным редактором, вы можете просто иллюстрировать свои слова фотографиями, использовать фоновую музыку и позаботиться о плавных переходах. Эти мелочи также повлияют на время просмотра и заинтересованность вашими видеоматериалами. Рассказывайте о том, что для вас важно. Это лучший способ объединить сообщество вокруг своего канала. Если вы действительно увлечены своими темами, вы привлечете заинтересованных зрителей, которые останутся с вами и станут верными подписчиками. Делитесь контентом в других соц. сетях. Ваши Ютуб видео можно разделить на короткие ролики, которые можно использовать в других социальных сетях, например в Instagram. Можно сказать, что это тоже видеохостинг, так как несколько небольших.

Если грамотно построить контент-стратегию, а также план монетизации вашего канала, у вас точно получится вывести канал в топ и со временем зарабатывать в Ютубе от 1000$!