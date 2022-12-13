Ученые создали натрий-серные аккумуляторы, которые в четыре раза мощнее литий-ионных

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Исследователи из Университета Сиднея утверждают, что разработали новую недорогую натриево-серную батарею. Ее энергетическая емкость в четыре раза превышает емкость литий-ионных батарей. Успех технологии может значительно снизить затраты на переход к декарбонизированной экономике.

Новая батарея была разработана в рамках поиска высокопроизводительных решений для создания мощных систем сохранения возобновляемой энергии с низкими операционными затратами.

В исследовании также принимали участие ученые из Университета Чунцина, Университета Аделаиды, Университета Вуллонгона, Китайской академии наук в Пекине и Университета науки и технологий Китая.

Ведущий автор исследования Шенлун Чжао из Школы химической и биомолекулярной инженерии Сиднейского университета отметил: «Это значительный прорыв в развитии возобновляемой энергетики. Однако, хотя он и уменьшает затраты в долгосрочной перспективе, его широкому внедрению пока мешают определенные финансовые барьеры».

Натрий-серный аккумулятор

Для создания аккумулятора использовался серный натрий (Na-S), представляющий собой растопленную соль, которую можно извлекать из морской воды. Это удешевляет процесс производства по сравнению с производством литий-ионных аккумуляторов.

До сих пор широкое использование серного натрия было ограничено из-за его низкой энергоемкости и короткого жизненного цикла.

Однако ученые, работавшие в группе, заметили, что использование простого процесса пиролиза и углеродных электродов может улучшить реакционную способность серы и обратимость реакций между серой и натрием.

Как отметили ученые, это в свою очередь поможет натрий-серным аккумуляторам избавиться от репутации слабых и обеспечит их большей емкостью и более длительным сроком эксплуатации при комнатных температурах.

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Исследователи считают, что натрий-серные аккумуляторы станут более энергоемкой и менее токсичной альтернативой литий-ионным аккумуляторам, производство и переработка которых является довольно дорогостоящим удовольствием.

Ведущий автор исследования Шенлун Чжао указывает, что решения по сохранению энергии, создаваемые с использованием таких широко распространенных и богатых ресурсов, как натрий, могут гарантировать большую энергетическую безопасность и позволят большему количеству стран приобщиться к процессу декарбонизации.

Лабораторные образцы аккумуляторов успешно изготовлены и протестированы в исследовательском цехе химического факультета Университета Сиднея.

Финансирование исследования было обеспечено Австралийским исследовательским советом, Национальным фондом естественных наук Китая, Фондами фундаментальных исследований центральных университетов и Министерством науки и технологий Китая.

Отчет о результатах исследования был опубликован в Advanced Materials.

Напомним, ранее учёные создали батарею, которой требуется всего несколько секунд солнечного света для зарядки смарт-гаджетов.