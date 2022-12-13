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LG Display закрывает последний корейский завод по производству жидкокристаллических телевизоров

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Компания LG Display намерена до конца этого месяца закрыть последний завод в Южной Корее, занимающийся производством LCD-панелей для телевизоров.

Что произошло

Как сообщает издание TheElec, ссылающееся на источники в индустрии, к концу текущего месяца будет окончательно остановлено производство жидкокристаллических панелей (LCD) на корейском заводе LG Display Paju P7. Таким образом, производство жидкокристаллических телевизионных панелей в Южной Корее полностью прекратится.

Что дальше

После этого для производства жидкокристаллических дисплеев для других устройств будут использоваться только мощности завода Paju P8 от LG Display. А завод в китайском городе Гуанчжоу будет производить жидкокристаллические панели для телевизоров, сократив при этом объемы производства на 40%.

Вместе с тем в индустрии предполагают, что мощности завода P7 будут использоваться для изготовления телевизионных OLED-панелей, массовое производство которых начнется не раньше 2026 года.

Как ранее сообщало издание Business Korea, в LG Display решили к 2023 году прекратить производство жидкокристаллических телевизионных панелей для нужд корейского рынка.

В компании LG Display сообщили, что производство продукции не достигло начальных целей из-за вспышки пандемии коронавируса. Поэтому в ответ на ухудшение ситуации в области производства дисплеев в компании решили прекратить производство низкорентабельных жидкокристаллических панелей для нужд корейского рынка телевизоров.

Китайский завод жидкокристаллических дисплеев в свою очередь также решил перевести часть линии по производству телевизионных панелей на выпуск ИТ-оборудования.

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Напомним, летом LG Display показала 97-дюймовую панель OLED.EX, вибрирующую для воспроизведения звука в формате 5.1.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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