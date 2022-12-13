LG Display закрывает последний корейский завод по производству жидкокристаллических телевизоров

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Компания LG Display намерена до конца этого месяца закрыть последний завод в Южной Корее, занимающийся производством LCD-панелей для телевизоров.

Что произошло

Как сообщает издание TheElec, ссылающееся на источники в индустрии, к концу текущего месяца будет окончательно остановлено производство жидкокристаллических панелей (LCD) на корейском заводе LG Display Paju P7. Таким образом, производство жидкокристаллических телевизионных панелей в Южной Корее полностью прекратится.

Что дальше

После этого для производства жидкокристаллических дисплеев для других устройств будут использоваться только мощности завода Paju P8 от LG Display. А завод в китайском городе Гуанчжоу будет производить жидкокристаллические панели для телевизоров, сократив при этом объемы производства на 40%.

Вместе с тем в индустрии предполагают, что мощности завода P7 будут использоваться для изготовления телевизионных OLED-панелей, массовое производство которых начнется не раньше 2026 года.

Как ранее сообщало издание Business Korea, в LG Display решили к 2023 году прекратить производство жидкокристаллических телевизионных панелей для нужд корейского рынка.

В компании LG Display сообщили, что производство продукции не достигло начальных целей из-за вспышки пандемии коронавируса. Поэтому в ответ на ухудшение ситуации в области производства дисплеев в компании решили прекратить производство низкорентабельных жидкокристаллических панелей для нужд корейского рынка телевизоров.

Китайский завод жидкокристаллических дисплеев в свою очередь также решил перевести часть линии по производству телевизионных панелей на выпуск ИТ-оборудования.

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Напомним, летом LG Display показала 97-дюймовую панель OLED.EX, вибрирующую для воспроизведения звука в формате 5.1.