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В Латвии арестовали мужчину за подключение к российскому телевидению: что ему грозит 

НовостиТелевидение
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В поле зрения латвийской полиции попал мужчина, который осуществлял незаконное подключение российских телеканалов.

Что произошло

В Риге полиция задержала мужчину. Он подозревается в установке оборудования для просмотра российских телеканалов в домах латвийской столицы. Такую информацию приводит портал Delfi.

Сотрудники Госполиции в конце ноября текущего года задержали в столице страны мужчину «по подозрению в нелицензированной ретрансляции нелегального телевидения».

Как свидетельствует полученная в ходе расследования информация, задержанный длительное время обеспечивал подключение и обслуживание российского телевидения для почти 100 домохозяйств в Рижском районе. В ходе обысков у него дома нашли оборудование на настройки телесигнала, карты кодов доступа провайдера «Триколор», приемники, компьютерную технику, телефоны и платежные карты.

Мера наказания

Следствие считает, что подключением к российским каналам мужчина занимался незаконно, поэтому завело на него уголовное дело. Его обвиняют по уголовной статье о нарушении авторских или смежных прав. Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до двух лет. Домохозяйства, в которых мужчина установил приемники, могут быть штрафованы на 700 евро.

Местный суд уже избрал для подозреваемого меру пресечения заключение под стражу.

Напомним, в сентябре в Латвии запретили ретрансляцию почти 20 российских телеканалов.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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