Семь удивительных технологий на Чемпионате мира по футболу 2022

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Каждый день в мире зарождаются и внедряются новые технологии. И сфера спорта – не является исключением, особенно когда речь идет о футболе. Впервые технологии объединились с футболом в 1980 году, когда появился видеоанализ. Тренеры и игроки получили возможность наблюдать за своими же матчами и анализировать, как двигаются по полю игроки. Это позволило посмотреть на игру с совершенно новой точки зрения.

Прошло более 40 лет – и сегодня технологии играют в соревнованиях важную роль. И спектр этих технологий чрезвычайно широк – от контроля за состоянием здоровья игроков до внутриигровых технологий, определяющих ход игры. На Чемпионате мира по футболу этого года используют целый ряд новейших технологических разработок. Среди них – высокотехнологичный мяч, интегрированный с новой полуавтоматизированной технологией офсайда ФИФА (SAOT) и усовершенствованной версией VAR (видеоассистент арбитра).

Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре стартовал в сопровождении многих новых технологических инноваций. Они должны улучшить впечатление футбола как для болельщиков, так и для игроков.

Футбольный мяч Al Rihla

Официальный мяч Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре называется Al Rihla (путешественник на арабском). Это одна из важнейших технологических инноваций турнира. Внутри мяча размещена специальная система подвески от фирмы Adidas. Она в свою очередь содержит инерционный датчик движения с частотой 500 Гц, что посылает данные 500 раз в секунду. Датчик обеспечивает беспрецедентное понимание каждого элемента движения мяча и питается от аккумуляторной батареи. Технология работает незаметно для игроков и не влияет на перемещение мячей.

Новая технология разработана в тесном сотрудничестве Adidas с FIFA и KINEXON, лидерами в области современных сенсорных сетей и периферийных вычислений.

Данные, присылаемые мячом, помогают в обнаружении нечетких прикосновений. Это позволяет улучшить качество и скорость работы системы принятия решений VAR, а также полуавтоматической офсайдной технологии.

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Глобальный спортивный директор KINEXON доктор Максимилиан Шмидт объясняет: «Наша общая с Adidas цель состоит в том, чтобы путем использования самых современных технологий улучшить опыт для всех, кто участвует в игре в футбол, не изменяя при этом саму игру. Мы уверены, что благодаря точным данным о движении мяча, получаемых в режиме реального времени, технология подключенного мяча обеспечит начало новой эры футбольной аналитики и опыта болельщиков».

Полуавтоматическая технология офсайда

Каждый футбольный болельщик знает о правиле офсайда. Это правило неоднократно менялось на протяжении истории, субъективно по своей природе и определяло результаты многих матчей. На Чемпионате мира по футболу 2022 года внедрена полуавтоматическая технология офсайда. Она позволяет уполномоченным лицам на поле и через видеосвязь принимать более быстрые и более точные решения по офсайду.

Эта технология подразумевает использование двенадцати специальных камер, установленных под крышами стадионов для отслеживания движения мяча. Вместе с тем отслеживаются до 29 точек данных каждого игрока 50 раз в секунду. Эти собранные точки данных включают все конечности и выступления тела игрока, относящиеся к правилу офсайда. Кроме того, как упоминалось выше, мяч Al Rihla собирает и передает данные 500 раз в секунду, что позволяет точно определять момент пасу.

Благодаря использованию искусственного интеллекта, собранные данные, относящиеся к отслеживанию конечностей и мяча, обеспечивают автоматическое оповещение судей видеоматча об офсайде. Для уверенности судьи видеоматча должны вручную проверить эти данные, а рефери в поле обязан подтвердить решение. Точки позиционных данных, используемые для принятия решения, генерируются в виде 3D-анимации. Затем она отображается на экранах стадионов и становится доступной телевизионным партнерам FIFA для дальнейшего пояснения того или иного решения. Как это работает, можно просмотреть в специальном видеоролике.

Приложение FIFA Player

Игроки, участвующие в Чемпионате мира по футболу 2022, впервые в истории получили доступ к специальному приложению FIFA Player. Оно разработано на основе данных об игре профессиональных игроков, и дает им возможность после каждого матча просматривать аналитику как их результатов игры, так и результаты других игроков.

Приложение FIFA Player содержит расширенные данные и интеллектуальные показатели, собранные группой аналитиков FIFA, а также данные отслеживания.

Приложение также содержит показатели физической производительности, собранные с помощью отслеживания на стадионе. Например, приложение отображает расстояние, пройденное при различных пороговых значениях скорости, количество действий на скорости свыше 25 км/ч и максимальную скорость.

Вот подробные показатели, содержащие приложение FIFA Player:

Показатели футбольных данных : данные собирает команда высококвалифицированных футбольных аналитиков FIFA и объединяет их с данными, полученными путем отслеживания. Все эти показатели сравниваются с показателями так называемого «Языка футбола FIFA». Например, аналитика данных позволяет понять, нарушило ли действие игрока линию обороны команды соперника, а также давление, которое игроки оказывали на соперника, владевшего мячом.

: данные собирает команда высококвалифицированных футбольных аналитиков FIFA и объединяет их с данными, полученными путем отслеживания. Все эти показатели сравниваются с показателями так называемого «Языка футбола FIFA». Например, аналитика данных позволяет понять, нарушило ли действие игрока линию обороны команды соперника, а также давление, которое игроки оказывали на соперника, владевшего мячом. Показатели физической производительности : данные собираются с помощью высокоточной системы отслеживания, состоящей из нескольких камер, расположенных вокруг поля. Это позволяет получить максимальное покрытие игры игроков в поле. Показатели включают расстояние, пройденное на разных скоростях, максимальную скорость, а также данные, отображаемые на тепловых картах расположения и т.д.

: данные собираются с помощью высокоточной системы отслеживания, состоящей из нескольких камер, расположенных вокруг поля. Это позволяет получить максимальное покрытие игры игроков в поле. Показатели включают расстояние, пройденное на разных скоростях, максимальную скорость, а также данные, отображаемые на тепловых картах расположения и т.д. Показатели футбольного интеллекта: это разработка команды FIFA, которая анализирует производительность игры футболистов и дает рекомендации. Эти данные содержат алгоритмы и модели машинного обучения, работающие в режиме реального времени для интеграции событий и данных отслеживания. Они, в частности, охватывают фазу игры, переход через линию обороны соперника и т.д.

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Bonocle и Feelix Palm

Технологии Bonocle и Feelix Palm, используемые на Чемпионате мира по футболу 2022, позволяют наслаждаться игрой болельщикам, имеющим проблемы со зрением.

Bonocle – это первая в мире развлекательная платформа, основанная на использовании шрифта Брайля. Благодаря использованию функций транскодирования и технологии Bluetooth, люди с проблемным зрением могут получать удовольствие от Чемпионата мира вместе со всеми болельщиками.

Разработчики платформы Boncole говорят, что «система позволяет сообществу незрячих во всем мире почувствовать ритм Чемпионата мира по футболу 2022 с помощью нового, ранее недоступного способа… Она устраняет все ограничивающие незрячих людей барьеры и открывает им двери для исследования новых вещей и новых мест».

Feelix Palm – специализированный ручной коммуникатор с тактильными функциями. Это еще одна новейшая разработка, применяемая на чемпионате в Катаре. Используя электрические импульсы, система Feelix Palm посылает людям с недостатками зрения специальные сообщения, подобные шрифту Брайля, не ограничивая при этом их движения или слух.

Сенсорная комната

Комната для сенсорного просмотра обеспечивает спокойную и безопасную среду для людей с потребностями сенсорного доступа. Эта комната обслуживает в первую очередь детей и молодых людей с нарушениями аутистического спектра или трудностями с обучением.

Сенсорная комната (которую еще называют комнатой психологической разгрузки), расположена в одном из скай-боксов стадиона. Она предлагает посетителям возможность смотреть живой футбол в специально освещенном помещении, пребывание в котором должно облегчить любые проявления тревожного состояния. Цель создания такой комнаты – предложить людям приятные впечатления от просмотра матча в месте, которое выглядит максимально безопасным и надежным. Здесь есть мягкая мебель, игрушки и другие устройства, средства и элементы интерьера, которые подобрали и установили специалисты из Катарского института языка и слуха.

Современная технология охлаждения стадиона

Поскольку температурные показатели в странах Ближнего Востока летом достигают +50ºC, соревнования проходят в осенне-зимний период (ноябрь/декабрь). Ведь температура по прогнозам в этот период составляет от +21ºC до +26ºC. Это убережет игроков и болельщиков от влияния сильной жары, характерной для летних месяцев.

Чтобы еще больше повысить комфорт для игроков и болельщиков со всего мира, семь из восьми ультрасовременных стадионов в Катаре были оснащены самым современным оборудованием для охлаждения. Оно позволяет поддерживать температуру на стадионе на отметке около 20ºC.

Система, экологичность и энергоэффективность которой на 40% превышает аналогичные показатели традиционных систем охлаждения, сочетает в себе технологии изоляции и целевого охлаждения. Это позволяет поддерживать комфортные климатические условия и температурный режим исключительно в зонах, где находятся люди.

Главным идеологом этого технологического строения стал Сауд Абдулазиз Абдул Гани, получивший прозвище Доктор Кул (или «Доктор Прохлада»). Он объясняет: «Самым мощным фактором, работающим против вас, когда вы пытаетесь охладить стадион, является открытый вид его крыши, поскольку именно оттуда на стадион поступает экстремально горячий воздух. Вот почему результаты исследования того, откуда может выходить воздух и как мы можем выталкивать и оттягивать воздух, отличаются от стадиона до стадиона, поскольку они зависят от его формы, высоты и ширины».

Чтобы решить эту проблему, стадионы были сконструированы так, чтобы охлажденный воздух поступал через решетки на трибунах и большие сопла на поле. Благодаря технологии циркуляции воздуха, теплый воздух всасывается в систему охлаждения стадиона. Там оно очищается водой, охлаждается, фильтруется и снова подаётся на стадион струями. Таким образом, эта технология еще и очищает воздух.

Чтобы еще больше усилить чувство комфорта для болельщиков, под их креслами размещены специальные диффузоры. Они выталкивают воздух наружу под углом, что позволяет делать это мягко. Также вокруг стадиона установлены датчики, позволяющие поддерживать постоянный температурный режим. Они регулируют потоки воздуха, направленные на места, расположенные на солнце и в тени.

Технология распознавания лиц

За ходом всего мероприятия – включая поведение посетителей – наблюдают 15 000 камер, оснащенных технологией распознавания лиц. Это наблюдение является частью усилий правоохранительных и силовых структур Катара, направленных на выявление и устранение угроз безопасности.

Управление сетью видеонаблюдения осуществляется из Командно-диспетчерского центра Aspire – технического центра, призванного контролировать работу восьми стадионов, где проходят матчи. Оттуда можно посылать на стадионы разные команды, например, «открыть эту дверь» или «открыть все двери на стадионе».

Из диспетчерского центра также следят за всеми автобусами и поездами метро, ​​маршруты которых проходят вблизи стадионов. Эксперты из Университета Катара также разработали специальные беспилотники, которые могут производить оценку количества людей на улицах.