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YouTube заблокировал канал балканского отделения RT

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После блокировки канала RT Balkan на YouTube, редакция назвала это признаком «несвободы СМИ на Западе».

Что произошло

Видеосервис YouTube удалил аккаунт RT Balkan. Это проект российского государственного канала Russia Today на сербском языке.

Что известно про RT Balkan

15 ноября канал RT запустил онлайн-вещание на сербском языке – RT Balkan. Уточнялось, что новый проект «будет освещать наиболее актуальные региональные и мировые события с альтернативной точки зрения».

Согласно последней копии в кэше Google, до блокировки у RT Balkan была тысяча подписчиков на YouTube. Одним из последних видео на канале было интервью с послом России в Сербии Александром Боцаном-Харченко.

Как комментируют блокировку

В Google, которому принадлежит YouTube, не комментировали блокировку. По словам главного редактора RT Balkan Елены Милинчич, действия YouTube говорят «о несвободе СМИ на Западе». Она отметила, что публикации RT Balkan никак не нарушали правила Google.

Напомним, в октябре американский видеосервис прекратил вещание российских каналов RT и Sputnik на территории Франции.

Фото: Sasha Balkansky / Behance

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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