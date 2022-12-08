В России создают спутник-сервер для хостинга прямо на орбите

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Ожидается, что аппарат приступит к работе на орбите в следующем году.

Что произошло

Хостинг-провайдер RuVDS и компания «Малые Космические Системы» заключили договор о совместной разработке спутника-сервера. Он станет первый в мире аппаратом, предоставляющим хостинг прямо на орбите.

Что известно о проекте

Новая разработка будет с миниатюрными габаритами, чуть больше обычной коробки спичек. В основу пикоспутника (picosat) ляжет платформа Tinysat компании «Малые космические системы».

С экономической стороны новый спутник обойдется дешевле, чем уже существующие решения. Можно будет экономить и на стоимости запуска и на стоимости эксплуатации. Спутник-сервер будет предоставлять услуги хостинга и решать определенные научные и образовательные задачи.

«Выбор порталов, которые поочередно будут размещаться на хостинге, будет проводиться после вывода аппарата на орбиту», – рассказали в RuVDS.

Вывод на орбиту такого миниатюрного спутника в 10 раз дешевле, чем запуск «кубсатов». Планируется, что космический сервер начнет работу в 2023 году.

Напомним, ранее мы писали о создании SuperGPS – новой навигационной системы с точностью до сантиметров.