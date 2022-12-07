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Disney Channel окончательно уходит из России 

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Это еще одно из последствий российско-украинской войны. Телеканал Disney Channel, транслировавшийся на территории России в течение 12 лет, будет заменен на другой. 

Что произошло

Телеканал Disney Channel покидает российский рынок после 12-ти лет официальной работы на нем. Его заменит телеканал «Солнце».

Телеканал Disney Channel является детским каналом, занимавшим в России второе место в рейтинге. И вот, после 12 лет работы на российском рынке, он прекращает вещание.

Еще в марте, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, у компании Disney объявили о намерениях остановить свою работу в России. В частности, прекратить выдачу лицензий на право использования контента и продажу своей продукции. Однако, из-за определенных нюансов контрактов, некоторым телеканалам понадобилось немного больше времени для того, чтобы покинуть российский рынок.

В начале октября Disney удалила российские web-сайты и странички в соцсетях.

Что известно о новом канале

Disney Channel на российском рынке будет заменен новым детским телеканалом «Солнце». Об этом сообщили в компании «Медиа1» – материнской компании канала «Солнце».

Телеканал «Солнце» начнет вещание в 6 часов утра 14 декабря и будет транслировать в своем эфире главным образом российский контент – фильмы, анимацию, телевизионные шоу.

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В частности, анонсируется показ таких фильмов западного производства как «Снежинка, белая горилла» и «Семейное ограбление», а также таких российских комедий, как «Завтрак у папы» и «Кухня в Париже.

«На телеканале «Солнце» будет транслироваться разнообразный контент. Однако все фильмы и программы будут иметь общую черту: они будут заряжаться положительной энергией. А главное, на телеканале «Солнце» всегда будет тепло и весело», – говорят в «Медиа1».

«Теперь солнце будет светить российским зрителям 365 дней в году, как минимум на нашем телеканале», – сказал генеральный продюсер канала Рубен Оганесян.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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