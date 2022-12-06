Теплообменники используются в холодильниках, кондиционерах, автомобилях, на промышленных предприятиях, в газовых котлах – и этот список можно продолжить. И знаете ли вы это или нет – теплообменник, установленный в котле, является его ключевым элементом.

Именно благодаря ему котёл способен подогревать воду и затем отправлять её в радиаторы отопления и краны, установленные в доме. Однако со временем может потребоваться очистка теплообменников от накипи, и здесь уже не обойтись без помощи специалистов «МонтажТехСервис».

В данной публикации мы расскажем о теплообменниках и, в частности, о том, как проводится их чистка.

Для чего существуют теплообменники?

Само название теплообменника уже максимально чётко указывает на то, что он делает. А именно – его функция заключается в обеспечении обмена теплом между двумя различными субстанциями (как правило, это вода или газ), не давая этим двум субстанциям возможности смешиваться.

Функции теплообменника в газовом котле

При сжигании газа происходит химическая реакция, в процессе которой выделяется тепло. Это тепло проходит по внутренней поверхности теплообменника. Из-за разницы температур между горячими газами и теплообменником тепло поглощается теплообменником. Через теплообменник проходит также поток воды, и тепло, поглощённое теплообменником, передаётся воде, которая затем при помощи насоса подаётся по обогревательной системе в радиаторы и резервуар с горячей водой.

Как производить очистку теплообменника

В процессе эксплуатации системы отопления внутри котла, как и в любой другой её части (включая радиаторы и трубы), могут накапливаться минеральные отложения, такие как магний, кальций и кремнезём (из водопровода). Эти отложения создают на поверхности теплообменника налёт, который изолирует его, замедляя передачу тепла. Это, как минимум, снижает эффективность работы теплообменника, а в худшем случае может привести к его перегреву или выходу из строя.

Таким образом, содержание теплообменника в чистоте является залогом эффективной работы системы. Мы настоятельно рекомендуем домовладельцам или арендодателям, не имеющим соответствующей квалификации, не проводить чистку теплообменника своими руками. Если всё же теплообменнику требуется чистка, то следует обратиться к инженерам специализированного предприятия «МонтажТехСервис».