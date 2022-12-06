Этот месяц в истории технологий: Декабрь

Флагманская игровая консоль от компании Sony, выпускаемая под маркой PlayStation, действительно происходит от игровой системы Nintendo. Когда Кен Кутараги, которого называют «отцом PlayStation», смотрел, как его дочь играет в игры на своей Famicom, он был потрясен. Руководитель компании Sony обратился в компанию Nintendo с предложением включить готовящийся к выпуску звуковой процессор SPC-700 в новую консоль Super Nintendo.

Несмотря на то, что он едва не потерял свой пост из-за сотрудничества с Nintendo без официального решения в рамках Sony, в итоге между двумя компаниями были налажены рабочие отношения. Компания Nintendo заключила контракт с компанией Sony, предусматривавший разработку надстройки CD-ROM Super Nintendo, которая получила название «Play Station». Но этому проекту не было суждено воплотиться в жизнь. Незадолго до запланированной презентации Play Station на выставке потребительской электроники 1991 года компания Nintendo внезапно отменила проект, не сообщив об этом своему партнеру.

Тем временем компания Sony объявила на CES о совместном проекте по выпуску Nintendo Play Station. Однако уже на следующий день в истории видеоигр произошло драматическое событие: компания Sony объявила, что прекращает сотрудничество с Nintendo, связанное с разработкой Play Station. В то же время в компании решили сотрудничать с западным конкурентом Nintendo – компанией Philips.

Это предательство разозлило как Кутараги, так и президента компании Sony Норио Огга, который решил создать собственную игровую систему. Спустя три года компания выпустила в свет первую PlayStation. Она стала самой продаваемой консолью пятого поколения, опередив по числу продаж консоль Nintendo 64 на целых 70 миллионов единиц.