Этот месяц в истории технологий: Декабрь
С первым месяцем зимы в истории развития технологий связано несколько важных разработок. В декабре появилась одна из лучших игровых консолей, выпуску которой предшествовало очень горькое предательство. В декабре люди в последний раз посещали Луну. И первый персональный компьютер, получивший популярность у покупателей, поступил в продажу также в декабре. Предлагаем более подробно ознакомиться со всеми выдающимися датами месяца.
Первый в мире магнитофон
Вальдемар Поульсен подает в Дании заявку на получение патента на первый в мире реально действующий магнитофон. Интерес Поульсена вопросами магнитной записи связан с его опытом работы в Копенгагенской телефонной компании. Он был разочарован отсутствием у пользователей телефона практической возможности оставить сообщение абоненту, когда у него нет возможности ответить на звонок. Экспериментируя с использованием магнетизма для записи телефонных сообщений, Поульсен открыл принципиально новый способ записи звука и данных. Это открытие привело к появлению аудиокассет и компьютерных дисков, компакт-дисков и DVD-дисков, аудиоплееров MP3 и iPod.
Sony выпускает PlayStation
Флагманская игровая консоль от компании Sony, выпускаемая под маркой PlayStation, действительно происходит от игровой системы Nintendo. Когда Кен Кутараги, которого называют «отцом PlayStation», смотрел, как его дочь играет в игры на своей Famicom, он был потрясен. Руководитель компании Sony обратился в компанию Nintendo с предложением включить готовящийся к выпуску звуковой процессор SPC-700 в новую консоль Super Nintendo.
Несмотря на то, что он едва не потерял свой пост из-за сотрудничества с Nintendo без официального решения в рамках Sony, в итоге между двумя компаниями были налажены рабочие отношения. Компания Nintendo заключила контракт с компанией Sony, предусматривавший разработку надстройки CD-ROM Super Nintendo, которая получила название «Play Station». Но этому проекту не было суждено воплотиться в жизнь. Незадолго до запланированной презентации Play Station на выставке потребительской электроники 1991 года компания Nintendo внезапно отменила проект, не сообщив об этом своему партнеру.
Тем временем компания Sony объявила на CES о совместном проекте по выпуску Nintendo Play Station. Однако уже на следующий день в истории видеоигр произошло драматическое событие: компания Sony объявила, что прекращает сотрудничество с Nintendo, связанное с разработкой Play Station. В то же время в компании решили сотрудничать с западным конкурентом Nintendo – компанией Philips.
Это предательство разозлило как Кутараги, так и президента компании Sony Норио Огга, который решил создать собственную игровую систему. Спустя три года компания выпустила в свет первую PlayStation. Она стала самой продаваемой консолью пятого поколения, опередив по числу продаж консоль Nintendo 64 на целых 70 миллионов единиц.
Запущен «Аполлон-17»
Каждый из нас знает имена первых людей, высадившихся на Луну: Нил Армстронг и Базз Олдрен. Но гораздо меньше тех, кто может назвать имена людей, которые последними ходили по поверхности единственного природного спутника Земли. Это были Джин Сернан и Гаррисон Шмитт. Космический корабль «Аполлон-17», обслуживавший их миссию, стартовал в свой полет к Луне только через три с половиной года после путешествия Армстронга и Олдрена. Это была последняя миссия программы «Аполлон», завершившая эпоху исследования Луны живыми людьми.
В ходе миссии «Аполлон-17» было установлено несколько рекордов для космических полетов. Миссия, продолжавшаяся в течение 12 дней и 14 часов, стала самой длинной миссией по высадке на Луну. Сернан и Шмитт провели на поверхности Луны больше времени среди всех участников программы «Аполлон» – 22 часа и четыре минуты. И они доставили на Землю больше лунного груза, чем участники предыдущих миссий.
Кроме того, данная миссия известна тем, что в ее рамках на окололунную орбиту были доставлены разные формы жизни. Астронавты взяли с собой в полет пять мышей, получивших имена «Фи», «Фай», «Фоу», «Фам» и «Фуий». Несмотря на то, что грызунов никогда не выводили непосредственно на поверхность Луны, вместе с пилотом командного модуля Роландом Элвином Эвансом-младшим они разделяют рекорды космических полетов на самое продолжительное время, проведенное на лунной орбите (147 часов 43 минуты) и наибольшее количество кругов, сделанных вокруг Луны (75).
Экипаж космического корабля «Аполлон-17» вернулся на Землю 19 декабря. В NASA планировали новые пилотируемые полеты на Луну, но они были отменены, поскольку американский президент Ричард Никсон хотел сосредоточить внимание на новых программах – Skylab и Space Shuttle.
Выпуск браузера Chrome
В 2008 году компания Google выпустила браузер Chrome. Это был первый браузер, в котором было имплементировано программное обеспечение компании Chromium с открытым кодом, на основе которого построено множество современных браузеров (в частности, Brave, Opera, Microsoft Edge и Amazon Silk). 2 сентября 2008 года компания выпустила на рынок бета-версию браузера для Windows XP и почти сразу завоевала 1% рынка браузеров. К моменту завершения фазы бета-тестирования Google Chrome был уже на пути к доминированию на рынке.
Пользователям понравилась сама природа браузера Chrome с открытым кодом. И когда компания Google выпустила кроссплатформенную версию своего нового браузера, количество его пользователей возросло еще быстрее. Кроме того, увеличить долю рынка Chrome помогло также широкое разнообразие программ, расширений и плагинов. Количество пользовавшихся браузером росло вдвое ежегодно до 2013 года, когда он стал web-браузером №1. Сегодня 65% всех пользователей, просматривающих web-страницы, используют Chrome.
В продажу поступает Altair 8800
Каждый помнит свой первый персональный компьютер. Однако, лишь некоторые люди вспомнят то, что было после Altair 8800. Этот микрокомпьютер был первой коммерчески успешной вычислительной машиной, которая стала доступной для рядовых пользователей. Своим рождением этот компьютер обязан военнослужащим ВВС США Эду Робертсу и Форресту М. Мимсу III. Мужчины решили воспользоваться своим опытом работы в электронике, чтобы продавать модельные наборы ракет коллекционерам-любителям. В 1969 году пара основала компанию Micro Instrumentation and Telemetry Systems, чтобы в свободное от службы время продавать свои ракеты.
Новая компания росла и развивалась, и в 1972 году мужчины уволились со службы в ВВС, чтобы начать карьеру в сфере технологий. Чтобы развить свой успех в торговле моделями ракет, MITS начала продавать радиотранзисторы и калькуляторы. Однако только в середине 1970-х годов компания разработала продукт, который станет ее наиболее известным детищем. Компьютер Altair 8800 продавался как комплект, поскольку в то время не было персональных компьютеров категории «все в одном». В рекламном проспекте, посвященном компьютеру Altair 8800, было сказано, что «Создание собственного компьютера не будет легкой задачей (но мы сделаем этот опыт полезным)». Хотя за дополнительные 200 долларов можно было заказать уже собранное устройство.
Выбранная маркетинговая схема на основе доставки почтой сработала, и уже через два месяца после старта продаж компания получила более 1 000 заказов на Altair 8800. По состоянию на конец мая 1975 года компания отправила заказчикам более 2500 компьютеров, а к концу лета их количество выросло до 5000. В 1976 году компания выпустила на рынок новую модель Altair 8800B, заменившую Altari 8800. А в 1977 году MITS была приобретена компанией Pertec Computer Corporation, которая продавала компьютер как PC 8800.
Первый коммерческий киносеанс
Париж является городом, где расположено много исторических памятников, а также городом, где произошло много знаменательных событий, в частности – в истории кинематографа. 28 декабря 1895 года французы братья Луи и Огюст Люмьеры, являвшиеся одними из первых кинематографистов, организовали первые коммерческие киносеансы в истории и впервые взяли со зрителей плату за вход.
Эпохой зарождения кинопроизводства можно назвать 1830-е годы, когда состоялись первые изобретения, которые сделали возможным его появление. Когда Антуан Люмьер, отец братьев Люмьер, увидел в 1894 году демонстрацию киноустройства Эдисона, он был поражен. Но, как считают историки, сразу же сказал своим сыновьям, что они могут создать что-нибудь намного лучше.
Следуя совету отца, Луи Люмьер создал Кинематограф, объединивший камеру с проектором. Изобретение Луи Люмьера, запатентованное в 1895 году, могло отображать на экране движущиеся изображения и сделало возможным их публичный просмотр. Первый фильм братьев, известный под названием «La Sortie des usines Lumière à Lyon» («Рабочие покидают фабрику Люмьер»), длившийся 46 секунд, был продемонстрирован во время публичной презентации Кинематографа в марте 1895 года.
Братья Люмьер провели свой первый платный частный кинопоказ в Salon Indien du Grand Cafe в Париже. Тогда были продемонстрированы их первый фильм и девять других короткометражных лент, отражавших сцены из повседневной жизни Франции. Через год братья открыли собственные театры для фильмопоказа, получивших название кинотеатров. Они демонстрировали свои работы и показывали фильмы, снятые их операторами по всему миру.
Первый короткометражный фильм братьев можно просмотреть по ссылке.
Первый телевизор Sony
Наверное, каждый из читающих этот текст когда-то в своей жизни имел телевизор производства компании Sony. Однако история всех этих современных моделей UHD-телевизоров началась с далекого 1959 года. Тогда основатель компании Sony Масара Ибука рассказал в интервью журналу о своей мечте создать транзисторный телевизор. Он отметил, что хочет, чтобы модель была готова к началу продаж уже к концу года. И когда журнал с интервью был передан в типографию, команда компании Sony уже усердно работала над созданием такого устройства.
В апреле 1959 года компания Sony собрала первую рабочую модель транзисторного телевизора. Он имел экран с диагональю всего восемь дюймов, был маленьким, но длинным, имел ручку для переноски, антенну-кроличьи ушки, а также два ползунка управления сверху и четыре сзади. После многочисленных усовершенствований и тестов мечта Ибуки стала реальностью: в декабре 1959 года компания Sony объявила о выпуске модели TV8-301.
Эта модель была не только первым вышедшим на рынок телевизором производства Sony, но и стала первой в мире моделью полностью транзисторного телевизора непроекционного типа. Кроме того, это был первый портативный телевизор на рынке, хотя носивший его человек должен был иметь немалую силу. И эта модель не стала хитом продаж, поскольку большинство людей считало такое устройство роскошью и не очень практичным. В 1962 году, спустя всего два года после появления на рынке этой модели, компания Sony прекратила ее производство.