Топ-3 смартфона Samsung в Украине — рейтинг E-Katalog

Компания Samsung удерживает уверенное лидерство на мировом рынке смартфонов: только за первое полугодие 2022 года в мире было продано более 62 млн телефонов южнокорейского производителя. А какие же модели Samsung пользуются наибольшим спросом среди украинцев? Ответ на этот вопрос знают эксперты портала сравнения цен E-Katalog.

Samsung Galaxy A13

Самый популярный бюджетник Samsung привлекает внимание большим экраном с отличной цветопередачей и высокой детализацией (6,6 дюйма, 2408 x 1080 p), поверх которого установлено закаленное стекло Gorilla Glass v5. У него целых 4 камеры (50 + 8 + 2 + 2 Мп), мощная батарея (5 000 мАч), есть сканер отпечатка и NFC-чип, позволяющий расплачиваться в магазинах без банковской карты. Небольшой объем памяти компенсируется поддержкой карт microSD до 1 ТБ.

По данным портала сравнения цен E-Katalog, заказать Samsung Galaxy A13 в интернет-магазинах Украины можно по такой цене:

3/32GB — от 5 800 до 8 300 грн;

4/64GB — от 6 700 до 8 400 грн;

4/128GB — от 7 300 до 8 900 грн.

Samsung Galaxy A53 5G

Представителя среднего класса Galaxy A53 оснастили ярким (800 нит) и сочным AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, производительным процессором Exynos 1280 5G, а также мощной квадрокамерой (64 + 12 + 5 + 5 Мп) с оптической стабилизацией и возможностью записи видео в 4К. Емкий аккумулятор на 5 000 мАч заряжается от 0% до 50% всего за 30 минут. Смартфон поддерживает технологию NFC и оборудован актуальными версиями беспроводных модулей: 5G, Wi-Fi 5 и Bluetooth v 5.1. Защищенный по стандарту IP67 корпус позволяет выдерживать кратковременные погружения в воду на глубину до 1 м.

Цена Galaxy A53 5G в Украине:

6/128GB — от 13 300 до 23 100 грн;

8/128GB — от 14 900 до 18 100 грн;

8/256GB — от 15 500 до 27 800 грн.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Флагманский аппарат с топовой начинкой. Изогнутый 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED 2X дисплей выделяется исключительной детализацией (3088 х 1440 p), впечатляющей яркостью (1200 нит), поддержкой HDR10+ и адаптивной частотой обновления (1–120 Гц). Телефон самсунг S22 Ultra также оснащен 40-мегапиксельной фронталкой и мощнейшей квадрокамерой (108 + 12 + 10 + 10 Мп) с десятикратным оптическим и стократным гибридным зумом. Помимо идеальных фотографий, она порадует возможностью снимать видео в формате UltraHD 8K.

Флагман работает под управлением Exynos 2200 5G — самого мощного чипа в экосистеме Samsung, дополненного графикой Xclipse 920 и 8/12 ГБ скоростной оперативки класса LPDDR5. Аккумулятор емкостью 5 000 мАч поддерживает беспроводную реверсивную зарядку.

Цена Galaxy S22 Ultra в Украине:

8/128GB — от 35 000 до 48 000 грн;

12/256GB — от 39 300 до 53 600 грн;

12/512GB — от 44 700 до 58 300 грн.

Примечание: данные о ценах актуальны на момент написания статьи (ноябрь 2022 года), сравнить свежие расценки интернет-продавцов можно на портале ek.ua.